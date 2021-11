Claudia Pandolfi, i suoi ex: da Virgili. Pezzi, Roberto Angelini a Marco Cocci/ Tra alti e bassi

Claudia Pandolfi lasciò Massimiliano Virgili per Andrea Pezzi

Claudia Pandolfi è finita spesso sotto i riflettori per le sue vicende amorose. Nel 1999 l’attrice sposò Massimiliano Virgili, attore e doppiatore, noto al grande pubblico grazie alla fiction “Il maresciallo Rocca”. Un mese dopo il matrimonio, Claudia lasciò il marito per Andrea Pezzi, vj di Mtv. “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno”, ha raccontato Virgili al settimanale DiPiù. Il 31 agosto 1999, Claudia Pandolfi scrisse una lettera al Corriere della Sera in cui confermava la love story con Pezzi, conosciuto negli studi di ”Serenate’’: “Sull’altare già pensavo ad Andrea, ma soffocavo i miei sentimenti per rispetto della mia famiglia, ero confusa, credevo fosse la solita crisi di panico prematrimoniale… Credo di aver fatto un gesto d’amore nei miei confronti, nei confronti di Massimiliano e del figlio che avremmo potuto concepire”. La storia con Pezzi, però, non durò a lungo.

Le relazioni con Roberto Angelini e Marco Cocci

Dopo la breve storia con Pezzi, Claudia Pandolfi incontra Roberto Angelini, attuale musicista di “Propaganda Live”. I due stanno insieme 10 anni, dal 2000 al 2010, e nel 2006 diventano genitori di Gabriele. È Angelini ad annunciare la fine della loro relazione: “Si, è finita. È stato un legame molto importante. Dieci anni sono tanti… adesso, comunque, i rapporti tra me e Claudia sono piuttosto buoni, soprattutto per il bene di nostro figlio”. Anche la Panfolfi, su Tu Style, ha confermato di essere rimasta in buoni rapporti con Angelini, con cui fa ancora le vacanze insieme. Successivamente, nel 2011, l’attrice inizia una relazione con il collega Marco Cocci: il rapporto si conclude due anni dopo quando l’attore toscano viene paparazzato con un’altra. Dal 2014 Claudia Pandolfi è legata a al produttore e regista cinematografico, Marco De Angelis, con cui ha avuto il figlio Tito.

