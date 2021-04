Claudia Pandolfi/ “In amore ho fatto anch’io degli errori… ”

È Claudia Pandolfi la protagonista di Chiamami ancora amore, la miniserie in onda dal 3 maggio su Rai1 dedicata alle indagini sulla vita di coppia di un marito e di una moglie (interpretati da Simone Liberati e Greta Scarano) che danno vita a una battaglia violentissima dopo 11 anni trascorsi insieme. Nella fiction, Claudia veste i panni dell’assistente sociale incaricata di fare da mediatrice nel loro rapporto, un ruolo importante e impegnativo sia per il personaggio sia per la sua interprete. Questo pomeriggio, l’attrice sarà ospite a Domenica in per parlare anche di quest’ultima esperienza sul set di una produzione Rai, oltre a presentare un riepilogo della sua vita attuale sempre divisa tra un film e l’altro.

Marco De Angelis, fidanzato Claudia Pandolfi/ “È giovane e più romantico di me”

Claudia Pandolfi parla della sua vita sentimentale

In un’intervista rilasciata il 23 aprile all’Ansa, Claudia Pandolfi ha parlato approfonditamente del significato di questa fiction, la cui domanda ‘alla base’ è: come si fa ad amare così tanto (o meglio: a dire di amare così tanto) e a sbagliare tutto lo stesso? “Non so rispondere a questa domanda, altrimenti non avrei fatto gli errori che ho fatto”, ammette candidamente Claudia. “Probabilmente”, prosegue l’attrice, “l’essere umano è condannato a convivere con il bene e con il male, ci sono scelte che possono ritorcersi contro, spesso si pensa di voler fare il bene degli altri quando dovremmo prima ancora fare il bene di noi stessi”. Fare il bene di noi stessi non in senso egoistico, ovviamente: si parla del sano e santo amore per se stessi, quello che ci porta a vedere nell’altro un riflesso del proprio io e a trattarlo con eguale rispetto. Perché – di fatto – marito e moglie sono una cosa sola.

Claudia Pandolfi/ Tra le attrici più duttili del panorama italiano

Claudia Pandolfi: “Chi ti conosce bene può ferirti profondamente”

Ne consegue che tradire il proprio marito o la propria moglie sia come tradire se stessi, o quantomeno le proprie scelte. Si tratta, in fondo, di un indizio di grande incoerenza, oltre che di incostanza nell’amore e – nei casi più gravi – di imprudenza e imponderazione. Perché quella di sposarsi deve essere una scelta ponderata, ‘responsabile’, onde evitare di finire per distruggere un rapporto e – con esso – anche se stessi. “Chiunque può distruggerti, dipende da quanto sei scoperto, da quanto sei corazzato, a volte basta poco per ricevere dei colpi insopportabili”, chiarisce Claudia Pandolfi. Però – prosegue – “è chiaro che una persona che ti conosce bene, che ti conosce fino in fondo, può causarti delle ferite molto più profonde”.

LEGGI ANCHE:

MARCO DE ANGELIS, FIDANZATO CLAUDIA PANDOLFI/ “Non sono romantica, ho bisogno di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA