Claudia Pandolfi/ “Sono impegnata su più fronti, ciò mi crea ansia”

Claudia Pandolfi a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. L’amata attrice è impegnata nella promozione di The Bad Guy, serie targata Amazon Prime Video che la vede protagonista al fianco di Luigi Lo Cascio. Per l’interprete capitolina si tratta di un periodo molto ricco: “Sono molto impegnata su vari fronti, la cosa mi crea qualche ansia perchè non amo accavallare le cose”.

Dopo aver ironizzato sul suo lato seduttivo – “La mia parte seduttiva? Non so neanche come si dica. La malizia è una virtù, ma bisogna sentircisi portati per cete cose. La seduzione non mi è mai appartenuta. Il fatto che non sia seduttiva non significa che io sia seducente, ma è una cosa che non propongo” – Claudia Pandolfi ha speso parole di elogio per il collega Luigi Lo Cascio: “E’ un essere umano splendido, volevo conoscerlo. Sul set le persone le conosci e lui è splendido, un attore incredibile”.

CLAUDIA PANDOLFI A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Claudia Pandolfi è tornata sulla sua partecipazione nel film “L’orso di Peluche” con Alain Delon: “Mio padre era con me, all’inizio della mia carriera mi accompagnava. I miei genitori sono sempre stati presenti ma mai ingombranti. Una cosa che cerco di applicare con miei figli”. Non sono mancati gli aneddoti divertenti: “Io ero un’infermiera che accendava una malizia agli occhi di Alain Delon. C’era la pioggia finta per una scena, mi bagnai e si vide qualche forma. Uno fece una battuta spinta e mio padre lo zittì (ride, ndr)”. Incalzata dalla conduttrice, Claudia Pandolfi ha evidenziato: “Mi sarebbe piaciuto lavorare con Kubrick. Un regista contemporaneo che mi piace ma che non mi chiamerà mai è Tim Burton. In casa vediamo film carichi di tensione, Burton racconta cose macabre ma anche grottesche a volte”.

