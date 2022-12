Claudia Pandolfi: “Torno sul set con Alessandro Gassmann”/ “Gireremo Un Professore 2”

Claudia Pandolfi è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Rtl 102.5 “W l’Italia”, condotta da Angelo Baiguini e Federica Gentile e andata in onda lunedì 12 dicembre 2022. L’attrice si è concentrata sui suoi progetti attuali e futuri, fra i quali campeggia la nuova serie Amazon Original “The Bad Guy”, nella quale recita accanto a Luigi Lo Cascio. Si tratta di una storia di mafia e i riscontri iniziali da parte del pubblico sembrano essere ottimi: “Stiamo ricevendo tanti pareri positivi, la cosa mi lusinga e mi inorgoglisce, perché dietro questa serie c’è un lavoro eccezionale, dalla scrittura alla regia”, ha commentato Claudia Pandolfi.

Per poi aggiungere, a proposito della serie diretta da Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana e ideata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi: “È una zampata importante, gli spettatori notano anche la scrittura perché è una serie che arriva allo spettatore. Io interpreto la moglie di Lo cascio e sono un avvocato competente e figlia di un magistrato vittima di mafia. Questa è la situazione di partenza, ma presto il personaggio di Luigi, che ha fatto della lotta alla mafia una missione, viene coinvolto e condannato come mafioso. Tutto questo scatenerà una serie di eventi rocamboleschi. Luigi Lo Cascio è stato per me un partner eccellente, che muta durante il corso della serie, nelle fattezze e nell’animo”.

CLAUDIA PANDOLFI: “STO LAVORANDO CON GRANDI ATTORI, È UN PIACERE”

“The Bad Guy”, ha proseguito Claudia Pandolfi su Rtl 102.5, è una serie ambientata in un impreciso spazio temporale, a tal punto che nella sceneggiatura appare anche il ponte sullo Stretto: “Questo aspetto è una genialata! È una seria contemporanea, ma è come se tutto succedesse in un limbo in cui le cose avvengono in maniera grottesca”.

Dopodiché, Claudia Pandolfi si è concentrata sui prossimi progetti che la vedranno protagonista sul piccolo schermo e, di conseguenza, le consentiranno di entrare ancora una volta nelle case degli italiani in prima serata: “Sto per tornare sul set di ‘Un professore‘ con Alessandro Gassmann e tanti ragazzi – ha detto –. Ho ora un appuntamento con Gassmann. Passerò da Luigi Lo Cascio a lui: è un vero piacere lavorare con attori così grandi”.

