CLAUDIA PANDOLFI/ “Vi racconto il mio matrimonio ‘on the road’” (Verissimo)

L’intervista rilasciata da Claudia Pandolfi a Silvia Toffanin rimane nella storia del programma Mediaset. Due anni fa, l’attrice ha rivelato infatti di essersi sposata con il fidanzato Marco De Angelis mentre si trovavano in vacanza a Barcellona. Il tutto è avvenuto per strada, grazie a un sacerdote di passaggio. “Senza firme nè niente”, ha dichiarato, “ma ero molto emozionata”. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Verissimo – Le Storie manderà in replica l’intervista fatta a Claudia Pandolfi, in cui racconterà molto di più. Non solo quelle nozze che hanno sancito il suo amore per Marco, ma anche qualche episodio infelice del passato. “A 16 anni sono stata molestata durante un provino che non non mi piacque da subito, perché era in un appartamento e non in ufficio”, ha rivelato, “poi scappai e lo raccontai alla mia manager di allora”. Un fatto isolato però, che non si è più ripetuto nel corso della sua carriera. Claudia non sa però se sia stata semplicemente “fortunata” oppure se il merito è da attribuire al suo atteggiamento, che le ha permesso di allontanare ogni malizia. “Avevo uno sguardo limpido quando parlavo con i produttori”, ha aggiunto, “non avevo paura dell’interlocutore davanti a me e non mi interessava il potere”.

La quarantena di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi sta trascorrendo la sua quarantena in modo alternativo. Lo si intuisce dalle clip che ha pubblicato in questi giorni su Instagram, in cui compare anche il figlio maggiore Gabriele e Tito, il più piccolino. Con quest’ultimo, l’attrice ha giocato a morra cinese e ha scelto di condividere il breve video con tutti i fan. “Se non scandisci non vale”, scrive a corredo del post. Gli ammiratori però si sono soffermati sulle scarpette di Spiderman che calza il bambino, così come al fatto che Gabriele stia diventando sempre più alto. Lo scopriamo in un’altra clip, in cui madre e figlio si trovano immersi nel verde intenti a ondeggiare. “Quasi nulla. Per due minuti”, scrive. In sottofondo la canzone Without You di Lapalux. “Non è tuo figlio, vero?”, chiede una fan. “Gabriele, 13 anni”, specifica Claudia. “È diventato il doppio di te”, aggiunge un altro, “che laziale che è!” (clicca qui per guardare il video di Claudia Pandolfi e Gabriele Angelini). A quanto pare il ragazzino è un abile musicista, come scopriamo in un’altra clip pubblicata con orgoglio dalla mamma. “Esplora quanto vuoi amore mio”, scrive la Pandolfi. “Potrei stare cinque ore a guardare dove va”, commenta l’attrice Margherita Vicario, a cui la Pandolfi risponde in modo dettagliato. Una dedica d’amore al figlio. “Ma tu ci credi che a volte improvvisa delle cose così sorprendenti che mi lasciano di stucco”, scrive, “se sono in un’altra stanza vado a verificare che sia lui a suonare e non sia un pianista jazz introdottosi furtivamente nel mio salotto”.



