Claudia Pezzoni, moglie Paolo Mengoli/ Lui: “Per fortuna ho lei vicino…”

Claudia Pezzoni è la moglie di Paolo Mengoli, il cantante ospite della nuova puntata di Domenica Live di Barbara d’Urso. L’avvocatessa penalista è nota per essersi occupata della scomparsa del piccolo Tommy che ha stravolto la vita della famiglia Onofri. La donna nel 2015 si è sposata con il cantante presso il Comune di San Polo di Torrile in provincia di Parma. Un matrimonio celebrato e condiviso con i testimoni, per lui il cantante Andrea Mingardi e per lei il pubblico ministero Laila Papotti, ma anche con tantissimi amici tra cui Valerio Merola e l’allenatore Franco Colomba. Un momento davvero speciale quello vissuto dall’avvocatessa e dal cantante che, nel momento dello scambio degli anelli, sono stati involontariamente protagonisti di un inconveniente davvero particolare. Le fedi non sembravano voler entrare, così il cantante ha prontamente ironizzato: “Significa che non dovranno più uscire“.

Claudia Pezzoni e Paolo Mengoli: il primo incontro e un grande dolore

L’incontro fra Claudia Pezzoni e Paolo Mengoli è avvenuto quasi per caso, ma da quel momento hanno condiviso tantissime emozioni insieme. A raccontare e ricordare come è stato quel giorno è stato proprio il cantante che durante un’intervista ha dichiarato: “Fu un incontro piacevole ed intenso“. Non solo Mengoli ha anche condiviso un particolare: “Quando Claudia seppe il mio nome disse che la Nazionale cantanti avrebbe potuto mandare uno famoso a fare promozione“. Sta di fatto che dal giorno del primo incontro tra Claudia e Paolo è nato un grandissimo amore. Un sentimento importante che ha spinto la coppia prima a frequentarsi assiduamente e successivamente alla decisione di compiere il grande passo del matrimonio e poi di vivere insieme a San Polo di Torrile Paolo, comune italiano in provincia di Parma.

Ma l’attuale moglie lo ha aiutato anche nel gestire il dolore della scoperta di non essere il padre biologico della figlia avuta con la prima moglie e che ha cresciuto per oltre 20 anni. “Per fortuna avevo lei vicino“. E quando la ragazza le chiese un incontro, Claudia Pezzoni gli diede un consiglio: “Mi incontro con mia figlia e lei comincia ad urlare e sbraitare. Mia moglie attuale, che è un avvocato, mi disse di stare in guardia e di portarmi un registratore. Il giorno dopo è andata dai carabinieri a denunciarmi“.



