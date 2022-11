Claudia Piumetto corona il sogno d’amore dopo Uomini e donne/ Nasce il primo figlio

Claudia Piumetto di Uomini e donne partorisce: l’annuncio social

Notizia lieta di queste ore é quella della nascita della primogenita di Claudia Piumetto, ex tronista storica di Uomini e donne. La ormai ex protagonista di Uomini e donne viene ricordata dai più tra i telespettatori, per aver intrattenuto il trono classico al dating show di Maria De Filippi quando aveva poco più di 20 anni e faceva concorrenza in amore all’allora compagna di trono, Elga Enardu, sorella della più popolare in famiglia, Serena Enardu. Al termine del trono Claudia Piumetto scelse Diego Daddi, che le rifilò un categorico due di picche per poi intrecciare una lovestory extra-trono con Elga che aveva ricevuto alla scelta il no di Marco Fuentes – successivamente resa pubblica nello studio TV di Uomini e donne. Eppure la svolta in amore per Claudia Piumetto si concretizza dopo Uomini e donne, nella vita vissuta lontano dai riflettori e al fianco del marito di lei, Emanuele Fina che l’ha appena resa madre per la prima volta. A rendere pubblica la notizia della nascita della creatura dei due coniugi sono i diretti interessati, che si sono lasciati ritrarre in foto, per poi condividere il loro evento in un post condiviso con il web via Instagram. Il parto è avvenuto in data 26 ottobre, alle ore 5.33. La donna ha affisso al portone di casa il fiocco rosa per la nascita della figlia Matilde, e in foto, via social, in occasione dell’annuncio lei e il marito appaiono con il volto sfocato della neonata, a tutela della privacy della primogenita.

“Benvenuta tra noi amore mio! Sei la cosa più bella che ho fatto in 37 anni della mia vita!”, é il primo messaggio intriso di gioia postato dalla ex tronista di Uomini e donne via Instagram. Una notizia che ha riempito il cuore di gioia a molti internauti, soprattutto tra i fedeli telespettatori di Uomini e donne, felici di apprendere della svolta in amore che Claudia Piumetto é riuscita a regalarsi al fianco di Emanuele Fina, fuori dal contesto TV a cui aveva preso parte in un tentativo alternativo di trovare il grande amore della sua vita. Ma com’è oggi la vita per Claudia Piumetto, dal momento che é lontana dal piccolo schermo da diversi anni?

🌹CLAUDIA PIUMETTO sceglie Diego Daddi, che le risponde NO. Rimasta molto delusa, si allontana dalla televisione e ha alcuni flirt fino a fidanzarsi con un imprenditore. Ad inizio 2019 però ritorna single. Oggi lavora come agente immobiliare e sogna di diventare#uominiedonne pic.twitter.com/cNW109Knr2 — silvi (@runawaysylvie) April 1, 2019

Claudia Piumetto diventa madre di Matilde, a 37 anni: la nuova vita con un amore extra-Uomini e donne

L’ex Uomini e donne vive al fianco del marito, un banchiere leccese, a Lecce, dove svolge il ruolo di consulente vendite per la casa automobilistica Toyota. Galeotto tra Claudia ed Emanuele fu il primo incontro che li ha uniti diversi anni dopo l’uscita di scena di lei dalla TV. La coppia di coniugi nasceva poco più di un anno e mezzo fa e ha bruciato le tappe tra matrimonio e il primo figlio, segno che l’amore che vincola i due riesca a trascendere ogni limite e consuetudine imposti dalla società per le coppie. In un’intervista concessa a Today a margine del fidanzamento con Emanuele Fina, Claudia Piumetto non nascondeva la sua svolta in amore, svelando al contempo di nutrire un ricordo positivo di Uomini e donne, a cui prendeva parte in passato prima come corteggiatrice e poi tronista: “Stiamo insieme da 10 mesi, ci siamo conosciuti in un periodo particolare ma mi sento felicemente fidanzata”, confidava lei. “Avevo nemmeno 23 anni, è stato un gioco, mandai una mail andai e mi contattarono per il trono di Emanuele Morelli. Feci la mia esperienza di corteggiatrice ma alla fine non scelse nessuno”. Quindi, “Finita questa esperienza, mi richiamò Vanessa Gollini e mi invitò a Roma senza dirmi nulla. Solo quando mi presentai a quell’incontro scoprì che ero stato scelta come nuova tronista”. Cosa le resta della ricerca dell’amore in TV? ” Ho un bel ricordo del trono, forse ecco sono stata troppo vera e genuina, soffrivo molto gli attacchi del pubblico e questo mi ha impedito forse di vivermela con più spensieratezza”.

