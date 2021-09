CLAUDIA PREGNOLATO, NAMIDA/ L’arrangiamento non convince Noemi (Festival Castrocaro)

Il sesto cantante in gara al Festival di Castrocaro è Claudia Pregnolato in arte Namida, che porta sul palco Bum Bum di Irene Grandi. Margherita Vicario esprime la sua opinione: “Ci saresti arrivata anche se invece di andare in sesta ci saresti andata in quarta”. Noemi da un consiglio alla cantante sul palco: “Il mio consiglio è quello di cercare, anche nell’arrangiamento, nel suo mondo”. C’è un’altra canzone, Bambola di Patty Pravo. Noemi è convinta dalla seconda canzone portata sul canzone, vediamo ora i voti dei giurati. Boosta ed Ermal Meta le danno 8. Il totale per Namida è di 31, un risultato non male. Sul palco, dopo Namida, sale Simo Veludo con In Alto Mare di Loredana Bertè. (agg. Anna Montesano)

Claudia Pregnolato, Namida a Castrocaro

Claudia Pregnolato, in arte Namida, è una delle concorrenti finaliste al Festival di Castrocaro 2021. La piemontese, classe 2000, è considerata dagli addetti ai lavori una delle grandi promesse della musica italiana del futuro. Giovane, con grande potenziale e con la giusta voglia di farsi spazio e ritagliarsi un seguito importante nel settore. Parliamo di un’artista che sta gettando le basi di una carriera importante, a cui le qualità non mancano, come confermano numerose partecipazioni a concorsi di stampo nazionale.

Andiamo dunque a scoprire qualcosina in più sul percorso artistico di Namida e alcune curiosità sulla sua vita privata. Come dicevamo, la cantante è ancora giovane, compirà ventidue anni il prossimo febbraio; oggi vive a Porto Viro ed è innamoratissima della musica.

Claudia Pregnolato, la musica nel cuore fin da piccola

La sua scintilla con la musica scatta fin da bambina. Con il passare degli anni coltiva questa passione, fino a diventare un’artista con un suo stile riconoscibile e pungente. Chi è vicino a Claudia Pregnolato sostiene che sia una cantante a cui piace proporre emozioni contrastanti: nella sua musica la dolcezza si alterna alla cattiveria e viceversa.

Al momento la ventunenne piemontese non suona strumenti musicali e a differenza di alcuni altri finalisti del Festival di Castrocaro 2021, non ha mai preso parte a talent o programmi televisivi. Con la sua voce e le sue qualità, tuttavia, vuole colmare il gap con altri artisti più noti. E chissà che dopo il Festival di Castrocaro, anche per la Pregnolato non arrivi il momento di misurarsi in un’esperienza televisiva. Ammesso e non concesso che sia tra i suoi obiettivi per il futuro.



