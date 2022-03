Claudia Ranieri, Orlando, Dorotea moglie figli Alessandro Roja/ Il suocero è Claudio Ranieri

Chi sono la moglie e i figli di Alessandro Roja?

Alessandro Roja è un attore italiano divenuto celebre grazie a Romanzo Criminale – La serie. Ha poi preso parte a numerosi film e fiction tra cui Diabolik con la famosa collega Miriam Leone. L’attore è sposato con Claudia Ranieri, lei è nata nel 1981 a Roma con soli tre anni di differenza con il marito. Lei possiede un cognome famoso, infatti suo padre è Claudio Ranieri, celebre allenatore di calcio. Nonostante sia moglie di un attore noto e figlia di un padre celebre, Claudia Ranieri si tiene lontano dai riflettori, uscendo allo scoperto solo alle presentazioni del marito. Alessandro Roja e sua moglie hanno due figli, il primogenito di nome Orlando è arrivato dopo appena un anno dal matrimonio, mentre la seconda chiamata Dorotea è venuta al mondo cinque anni dopo.

Chi è Edoardo Pesce?/ Dalla serie Romanzo Criminale al pluripremiato Dogman

Claudia Ranieri è la figlia di Claudio, noto allenatore di calcio

La moglie di Alessandro Roja è Claudia Ranieri ed è la figlia del famoso allenatore di calcio Claudio. Si sono sposati nel 2013 ed hanno fatto diventare nonno Sir Claudio (questo il suo soprannome in Inghilterra dopo la vittoria della Premier League con il Leicester nel 2016) due volte. Dalla loro unione sono nati Orlando (nel novembre 2014) e Dorotea (nata nell’aprile 2019). La moglie dell’attore, diversamente dal padre, non è una sportiva e neanche un’attrice come il marito. Claudia è co-founder e creative director del brand Familia – Familia che opera nel settore dei profumi e delle fragranze. Il suocero di Alessandro Roja ha allenato anche Watford, Chelsea, Fiorentina, Roma, Inter, Napoli, Valencia, Nantes, Atletico Madrid, Monaco, Cagliari, Fulham e Juventus.

LEGGI ANCHE:

Domenica In, anticipazioni puntata 20 marzo/ Ospiti Pierfrancesco Favino, Arisa e…Pierpaolo Pretelli frecciata alla Rai "L'ho ringiovanita"/ Mara Venier s'infuria "Porello" e Giulia Salemi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA