CLAUDIA RAZZI E GIADA DESIDERI, EX MOGLIE E MOGLIE LUCA WARD/ “Sono fedelissimo”

Due mogli ma, ospite a Oggi è un altro giorno, Luca Ward ci tiene a precisare che: “Sono fedelissimo, se sto con una donna sto con lei e basta. Però se passa una donna che mi fa un complimento è chiaro che mi fa piacere.” Il noto attore e doppiatore ha così raccontato del colpo di fulmine per colei che è oggi la sua compagna: “Sono io che ho conquistato Giada. Stavamo girando un film e io la prendevo in giro, ci scherzavo, non la trattavo da bella donna… ci giocavo. Arrivò allora una scena di letto e io ebbi molta premura per farla sentire a suo agio. Lei poi mi ringraziò perché aveva avuto poco prima un’esperienza bruttissima con un collega.” Ma non è finita qui: “Lei, dopo la separazione partì per il Brasile e lì pensai che avrei potuto perderla. Così volai in Brasi e citofonai a casa della zia e le dissi ‘tu sei mia’. Da allora è partito tutto”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Luca Ward: "Il Gladiatore? Per me era destino"/ "Nel film ho rivisto mio padre morto"

Luca Ward e le sue storie d’amore

Luca Ward, celebre doppiatore di Russell Crowe nel film “Il Gladiatore”, è stato sposato due volte. La primo moglie è stata la doppiatrice Claudia Razzi (voce di Helena Bonham Carter), sposata nel 1983. I due sono stati insieme 25 anni e nel 1982 hanno avuto una figlia, Guendalina, che ha scelto di seguire la strada dei genitori e di intraprendere la carriera nel mondo del doppiaggio. La coppia si è separata nel 2004. La figlia ha molto sofferto la separazione dei genitori: “Con quest’ultima, c’è stato un lungo periodo di attrito. Mia figlia per 5 anni non ha voluto vedermi. Guendalina ha sofferto molto quando mi sono separato da sua madre. Poi sono riuscito a ricucire il rapporto”, ha raccontato l’attore a Caterina Balivo nel salotti di “Vieni da me” su Rai 1.

Luca Ward: la seconda moglie Giada Desideri

Successivamente Luca Ward si è legato all’attrice Giada Desideri. Nel luglio del 2013 hanno deciso di convolare a nozze: i due attori si sono sposati il 7 luglio in Campidoglio e il 10 a Fregene. La coppia ha avuto due figli: Lupo nel 2017 e Luna, nata nel 2009. In una recente intervista a “Vieni da me,” nel salotto di Caterina Balivo, Luca Ward ha racontato di avere perso un figlio, Leone: “C’era anche un terzo (figlio) che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone”. La moglie, infatti, ha avuto un aborto spontaneo. Luca Ward ha sempre riconosciuto l’importanza della famiglia nella sua vita d’attore: “Io nella mia vita ho avuto due mogli e sono state entrambe necessarie per la mia carriera, forse non ce l’avrei fatta da solo”, ha ammesso recentemente all’Ansa in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Il talento di essere nessuno”.

