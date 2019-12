Claudia Rossi/ Dalla diatriba con Fedez alla Repubblica delle Donne (Cr4 Chiambretti)

Giornalista, conduttrice, esperta di stile, scrittrice e chi più ne ha più ne metta: il nome di Claudia Rossi, penna sorridente de Il Fatto Quotidiano, di certo non sarà sconosciuto ai più. La vedremo tra gli ospiti di #Cr4 – La repubblica delle donne. Qqualche mese fa la ragazza ha preso parte allo scontro via social fra Fedez e il giornale per cui scrive, colpevole agli occhi del rapper di aver creato un articolo sui suoi piedi. “Mi sento di chiedere gentilmente alla testata se riuscisse a compiere lo sforzo di esimersi dallo scrivere in maniera compulsiva qualsiasi inezia riguardante me e la mia famiglia per almeno una settimana”, dice Fedez in una Storia, aggiungendo anche di essere in attesa di una replica da parte della Redazione. La risposta è arrivata nel giro di pochi minuti, ad opera proprio della Rossi, che ha voluto ricordargli come il quotidiano si occupi sia di cronaca che d’intrattenimento, di provocare a volte delle risate, altre di spingere verso una riflessione più profonda. “Il fatto che tu ‘bolli’ implicitamente come trash quello che tu per primo posti sui tuoi social, legando la nostra presunta ‘deriva’ a questo tipo di contenuti, beh, che dire, sarà consapevolezza? Forse sei troppo severo con te stesso”, scrive la giornalista. Un botta e risposta che si è fermato solo a queste due repliche, ma che si è concluso con un augurio epico da parte della Rossi: “Tu continua a fare il tuo, con la speranza che anche tu possa avere un miglioramento costante, sulla parte musicale e sulle altre cose belle che fai. E’ così che si cresce, no?”.

Claudia Rossi, #Cr4 – La repubblica delle donne: il pubblico si divide

Contestata o amata? Il pubblico si divide di fronte al nome di Claudia Rossi, la giornalista che scatena sempre un bel po’ d’invidia quando pubblica una foto della sua personale biblioteca. Troneggiano CD, album, vinili di ogni genere. E a quanto pare la penna de Il Fatto Quotidiano non sa più nemmeno dove mettere i suoi preziosi cimeli, dato che diversi vinili non trovano nemmeno posto nella libreria a parete. Clicca qui per guardare la foto di Claudia Rossi. C’è qualcuno però nella sua famiglia che non tollera proprio farle visita al lavoro: la nipotina Livia, che non si è sentita proprio a suo agio a fare visita al quartier generale del giornale in cui lavora la zia. La piccola lo dimostra con uno sguardo corrucciato mentre si aggira per le stanze della Redazione, ciuccio rosa e stivaletti neri. Oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, Claudia Rossi sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a CR4 – La Repubblica delle Donne, in onda nel prime-time di Rete 4. Della sua vita privata forse sappiamo poco, ma basta fare una ricerca su Linkedin per scoprire se lavora per Il Fatto Quotidiano da sette anni e che si è trasferita a Milano durante il periodo universitario, che le ha permesso di conseguire una laurea in Comunicazione presso la Iulm.

