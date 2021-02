Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia/ La cognata di Bonolis sogna un figlio con Marco Bruganelli…

Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia di “Avanti un altro!”, sarà tra i protagonisti del gran finale de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, in onda questa sera giovedì 25 febbraio su Italia 1. La bella Miss Claudia arriverà alla Bella con Antonio Zequila per la “Prova di Cinema e Seduzione”: l’inedita coppia valuterà le performance dei ragazzi alle prese con una sfida di recitazione in cui dovranno anche provare a sedursi. Claudia Ruggeri, classe 1983, dal 2016 è moglie di Marco Bruganelli, fratello di Sonia, moglie di Paolo Bonolis.

Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In nel 2004, condotta proprio da Bonolis: “Avevo 19 anni ed ero fidanzata con un ragazzo gelosissimo. Non sopportava che facessi televisione e mi ha lasciata di punto in bianco. Una domenica, dietro le quinte di Domenica in, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: “Chi fa piangere una ragazza così bella?”. Così ho incontrato Marco, il mio attuale marito”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Claudia Ruggeri: Miss Claudia di Avanti un altro! sogna un figlio

Nell’intervista Miss Claudia ha spiegato di essere molto diversa dall’immagine sexy che mostra in televisione, di preferire tuta e calzini per guadare la tv sul divano con il marito Marco. La coppia al momento non ha figli, ma da quasi un anno hanno una piccola chihuahua di nome Zoe: “Presto vorrei diventare mamma. Intanto mi godo i nipoti: trascorro il tempo libero con i figli di mia sorella, mentre quelli di Paolo e Sonia vengono a cena da me e Marco e organizziamo dei pigiama party”. Un domani Claudia Ruggeri vorrebbe condurre uno show tipo Colorado o Made in Sud, per il momento si accontenta di decretare la coppia vincitrice a “La Pupa e il Secchione e Viceversa”.



