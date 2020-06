Claudia Ruggeri/ La cognata di Paolo Bonolis, una parentela “scomoda”…

Che fine ha fatto Claudia Ruggeri, poliziotta e insegnante di Avanti un altro? L’ex capitana di Ciao Darwin 7 sta approfittando del bel tempo per concedersi una vacanza fatta di sole e amore. La troviamo in costume rosso super sexy in una foto pubblicata su Instagram in questi giorni, mentre sorride verso la spiaggia di Sabbia d’Oro, a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. Clicca qui per guardare la foto di Claudia Ruggeri. In uno scatto successivo la troviamo invece molto più pudica, mentre si trova in braccio al marito Marco Bruganelli. “Sunset in love [Tramonto innamorato, ndr]”, scrive nel post. Sembra tra l’altro che Sabbia d’Oro sia la spiaggia preferita di Claudia, soprattutto per la vista mozzafiato e quel tramonto rosso e blu che mostra con orgoglio e commozione in un altro dei suoi contenuti Instagram. Tramite Stories ci rivela invece che ama alzarsi di buon mattino anche durante le vacanze, magari per far fare un giretto alla cagnolina di famiglia, che corre felice sul bagnasciuga.

Claudia Ruggeri, così a Ciao Darwin

Claudia Ruggeri si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie al ruolo di poliziotta di Avanti un altro. La showgirl ha combattuto al fianco degli Italiani nella sfida di Ciao Darwin 7 che Canale 5 trasmetterà in replica nella prima serata di oggi, sabato 27 giugno 2020. La Ruggeri tra l’altro è la cognata di Paolo Bonolis, un dettaglio che in più di un’occasione ha sollevato forti polemiche sia nel suo debutto nel programma sia nell’edizione successiva, quando l’abbiamo trovata di nuovo nel ruolo di Capitana. Il fatto che Claudia sia la moglie del fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, non ha fatto altro che fomentare le malelingue e accendere ancora di più gli animi. Intanto potremo rivederla alla guida degli Italiani, in lotta con gli Stranieri capitanati da Justine Mattera. Uno scontro fra titani quindi, soprattutto in quanto a forme e sensualità. Avremo modo di vedere la Ruggeri durante il defilè, vestita in completo intimo nero e succinto, pronta a mettere in risalto la sua femminilità.

Foto, un bikini esplosivo

Visualizza questo post su Instagram 🌊⛱ Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 23 Giu 2020 alle ore 6:24 PDT





