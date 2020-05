Claudia Ruggeri/ La Miss pronta a stupire alla sfilata in intimo di Ciao Darwin 8

Pubblicità

È trascorso solo un anno da quando Claudia Ruggeri ha preso parte a Ciao Darwin 8, una puntata che verrà trasmessa in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 16 maggio 2020, con la puntata Umani vs Mutanti. La Miss di Avanti un altro avrà il compito di guidare la squadra degli Umani, che dovrà vedersela con quella dei Mutanti. “Gli Umani sono una razza in via d’estinzione, sono tutti fatti, rifatti finti“, ha detto la Ruggieri per difendere la sua squadra, “la Natura va rispettata“. La Miss però è riuscita a distinguersi anche in un altro momento del programma, ovvero durante il defilè. La potremo rivedere muovere un passo dietro l’altro sulla passerella per mostrare la sua idea di Moda Mare: un costume rococò bianco e nero, con balze e merletti e più che audace. Clicca qui per guardare il video di Claudia Ruggeri. “È sempre una grande emozione essere la Capitana e poter rappresentare una categoria“, scrive intanto l’ex volto di Avanti un altro sui social, annunciando ai fan di essere in attesa della replica del programma.

Claudia Ruggeri: come ha trascorso la quarantena?

Come ha trascorso la quarantena Claudia Ruggeri, volto storico di Avanti un altro? A quanto pare la Miss si è concessa qualche momento in cucina e ha condiviso le sue ricette sui social. Una delle ultime? Caramelle di sfoglia ripiene di parmigiano reggiano e pere. Ovviamente il pensiero di Claudia è andato anche alla mamma in occasione della festa della scorsa domenica ed è a lei che ha dedicato un pensiero speciale: “Credo che la nostra storia non debba essere scritta perchè dentro di noi. A volte le parole non arrivano a tanto ed è per questo che oggi dico solo auguri mamma”. Le Stories di Instagram invece ci parlano un po’ più delle giornate di Claudia. Dalla nostalgia di una Milano immortalata un anno fa fino alla sorpresa della sua cagnolina nel vedere un osso ricreativo. L’approccio è stato prima di diffidenza, poi di gioco e qualche morsetto. Euforica, la cagnolina ha iniziato poi a correre per tutto l’appartamento e infine è crollata nella sua cuccia, sfinita.

