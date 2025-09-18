Claudia Ruggeri, meglio nota come ‘Miss regina del salottino’ ad Avanti un altro, ha annunciato di essere prossima a lasciare il game show.

In questi anni si è affermata come volto cardine di uno dei game show più ‘varietà’ che si sia mai visto nel panorama tv: Claudia Ruggeri, meglio nota come Miss Claudia, ha dominato la scena nel parterre del ‘Salottino’ di Avanti un altro. Un avventura scandita da risate, comicità, ironia; eppure, sembra proprio che le strade tra la Miss regina del salottino e il format di Paolo Bonolis stiano per dividersi.

E’ stata proprio Claudia Ruggeri – alias Miss regina del salottino ad Avanti un altro – ad annunciare l’imminente addio al game show, senza nascondere nostalgia e rammarico. “Ancora qualche giorno insieme a voi, poi sarà il momento di salutare questa splendida famiglia che mi ha dato tanto”. Queste le parole del personaggio ormai iconico del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha poi aggiunto: “Porto con me gratitudine per tutto ciò che è stato e che resterà nel cuore, anche se i miei impegni mi portano altrove”.

Chi al posto di Claudia Ruggeri, ‘Miss regina del salottino’, ad Avanti un altro?

L’annuncio di Claudia Ruggeri a proposito dell’imminente addio ad Avanti un altro ha ovviamente spiazzato gli appassionati che interrogano sulle ragioni di questa scelta. Dalle sue parole si evince la matrice professionale, impegni che difficilmente sembrano potersi coniugare con la sua longeva e amata attività alla corte del ‘salottino’. Come racconta Libero, ad inizio stagione si era ipotizzato di una sostituzione con Flavia Vento; ipotesi poi sfumata. Ora, l’interrogativo è effettivamente rivolto verso chi potrebbe ereditare il suo scettro o se il suo ruolo resterà effettivamente scoperto per dare spazio ad altri personaggi di Avanti un altro.

Era appena tornata ad allietare gli appassionati e fan di Avanti un altro, reduce dalla maternità per la nascita di sua figlia Valentina; Claudia Ruggeri – alias Miss Claudia – lascia dunque il game show poco dopo il suo ritorno e, data la longevità e del suo ruolo – sarà certamente un’assenza pesante per il Salottino di Canale 5.