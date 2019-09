Claudia Ruggeri, lato B bollente/ Il web: “così ci fai divorziare e ci blocchi…”

Claudia Ruggeri blocca la digesione dei suoi followers pubblicando su Instagram una foto in cui mette in mostra la perfezione del lato B. La cognata di Paolo Bonolis che, in questi anni ha conquistato il pubblico di canale 5 lavorando ad Avanti un altro, sta facendo impazzire il popolo del web. Nella foto, Claudia Ruggeri è di spalle, mentre guarda al di là di una finestra sfoggiando un lato B assolutamente perfetto. “Ops, intimo”, scrive la Ruggeri nella didascalia che accompagna la foto e che è stata scattata per un’attività promozionale. Lo scatto, in sole due ore, ha portato a casa più di 20mila like e tantissimi commenti di utenti che si complimentano con la Ruggeri esortandola, però, a non pubblicare tante foto del genere per non scatenare la rabbia delle mogli.

CLAUDIA RUGGERI, LATO B SU INSTAGRAM: IL WEB ENTUSIASTA

Like, cuori e tantissimi complimenti per il lato B di Claudia Ruggeri da parte dei followers che, sotto la foto, si stanno lasciando totalmente andare scrivendo commenti molto coloriti. “Così ci fai divorziare” – scrive un utente di fronte alla perfezione del sedere di Claudia Ruggeri mentre un altro utente, facendo riferimento all’ora in cui è stata pubblicata la foto, commenta – “così ci blocchi la digestione. Spettacolare, meravigliosa, unica”. E ancora: “qui c’è gente che soffre di cuore”, “Ops che telaio… notevole… sempre affascinante”, “sei un pericolo”. Non manca, però, una piccola polemica. A sollevarla, infatti, è un utente che fa notare come Claudia Ruggeri così come altri vip, attraverso i like dei propri followers, guadagnino: “Noi come stupidi mettiamo mi piace e loro con gli sponsor guadagnano”.





