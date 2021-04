Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un altro/ 10 anni nel “minimondo”

Da questa sera, domenica 11 aprile, prende il via in su Canale 5 “Avanti un altro… pure di sera!”, il celebre programma di Paolo Bonolis in versione serale. Tra i protagonisti del “salottino” non può mancare Miss Claudia, all’anagrafe Claudia Ruggeri. In questi giorni la bella Claudia festeggia 10 anni ad “Avanti un altro”: è presente nella trasmissione fin dall’inizio, cioè dal 2011. Approdata nel mini mondo nel ruolo della Poliziotta, Claudia Ruggeri ha successivamente vestito i panni della Supplente e infine è diventata la padrona del salottino dei folli e surreali personaggi che popolano il programma. Avrà un ruolo chiave anche durante la prima puntata di “Avanti un altro… pure di sera!”, che vedrà i Vip della casa del Grande Fratello sfidarsi, per vincere il montepremi che verrà devoluto in beneficienza. Nelle sue storie di Instagram mostra orgogliosa l’articolo con le foto del cast storico, definendolo la sua “famiglia” e festeggiando il traguardo dei 10 anni di trasmissione insieme a loro. La bella Miss Claudia, nata il 22 ottobre del 1983, però è legata a Paolo Bonolis non solo lavorativamente parlando. Ha infatti sposato nel 2016 Marco Bruganelli, fratello di Sonia, la moglie dello showman romano.

Claudia Ruggeri: da 10 anni ad “Avanti un altro”

Claudia Ruggeri e Sonia Bruganelli si sono conosciute nel 2004 grazie nell’agenzia di casting di proprietà dalla moglie di Paolo Bonolis e da allora ha partecipato a molti programmi tv di successo a titolo di ballerina, modella e attrice. Passando attraverso piccoli ruoli attoriali, come nel film di Carlo Verdone “L’amore è bello finché dura”, fino alla partecipazione alla nuova edizione di “Avanti un altro”. A causa di questo legame famigliare, Claudia ha iniziato a essere accusata sui social di godere di ‘favoritismi’. Con serenità e professionalità ha risposto ai suoi detrattori – attraverso le pagine del settimanale Di Più- spiegando di aver cominciato la sua gavetta diversi anni prima di conoscere il noto conduttore e la moglie, e di aver costruito la sua carriera con le sue sole forze. Galeotta invece fu la trasmissione “Domenica In”. È stato proprio durante la messa in onda del noto contenitore domenicale di Rai 1 che ha incontrato il suo futuro marito. Ai tempi Claudia usciva da una delusione amorosa – racconta alle pagine di TV Sorrisi e Canzoni – e a consolarla fu proprio Marco Bruganelli, mentre era in lacrime dietro le quinte. Dopo l’esperienza fortunata a “Domenica In”, Claudia ha partecipa a “Ciao Darwin” come ballerina per poi approdare in fine al programma che l’ha fatta amare al grande pubblico.

