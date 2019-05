CLAUDIA RUGGERI, UMANI/ La Miss di Avanti Un Altro “nonostante” Bonolis (Ciao Darwin)

Claudia Ruggeri da Avanti un Altro a Ciao Darwin 8. La Miss del noto programma televisivo condotto da Paolo Bonolis approda in prima serata in occasione della sfida televisiva tra Umani e Mutanti che andrà in scena a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. La bellissima showgirl è stata prescelta come capitana della squadra degli Umani, mentre per la categoria Mutanti ci sarà Rodrigo Alves. La cognata di Paolo Bonolis durante un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv ci ha tenuto a precisare che la sua carriera in tv è cominciata molto prima di conoscere Paolo Bonolis. La showgirl, infatti, è stata più volte accusata di essere raccomandata; accuse che ha rimandato serenamente al mittente. “Può capitare che qualcuno mi accusi di essere raccomandata. Allora io rispondo che ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis” – ha precisato la Ruggeri – “lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco.

“Paolo Bonolis mi ha detto no”

La Miss di “Avanti un altro” parlando del rapporto di parentela con Paolo Bonolis ha chiarito: “Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente”. Anzi, Claudia Ruggeri ha rivelato come in un’occasione il cognato gli abbia detto no ad una proposta: “tempo fa stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli ho detto: ‘Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?’. Lui mi ha risposto serenamente ‘No’ perché pensava che non fossi adatta”. La gavetta nel mondo della televisione è cominciata molto presto. Dall’età di 20 anni, Claudia ha cominciato dapprima a lavorare come fotomodella, ma poi resasi conto che “con le mie forme e un’altezza di un metro e settanta non potevo aspirare a sfilare sulle grandi passerelle” ha deciso di lanciarsi nel mondo della tv cominciando con un piccolo ruolo in “Chiambretti c’è”.

Claudia Ruggeri: “il primo incontro c’è stato con Sonia Bruganelli”

Proprio a “Chiambretti c’è”, Claudia Ruggeri è stata notata dal team di Paolo Bonolis così poco dopo ha incontrato Sonia Bruganelli: “quando Sonia fa una scelta, lui è quasi sempre d’accordo”. Dopo il provino è approdata a Ciao Darwin e successivamente in Rai dove Paolo Bonolis era passato per condurre Domenica In. Proprio durante l’esperienza di Domenica In, Claudia ha conosciuto Marco Bruganelli, il fratello di Sonia. “Un pomeriggio, durante le prove, stavo piangendo perché il mio ragazzo mi aveva lasciato” confessa la Miss di Avanti un altro. Da parte di Claudia non è stato amore a prima vista, anzi quel giorno gli ha detto: “Lasciami in pace, nemmeno ci conosciamo. Vedi che sto male e fai il cascamorto”. Tutto è cambiato durante una cena di produzione: “ho iniziato a guardarlo con occhi diversi e abbiamo iniziato a parlare. Ci siamo innamorati e dopo dieci anni insieme ci siamo sposati. Paolo e Sonia ci hanno fatto da testimoni”.



