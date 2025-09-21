Chi è Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi: insieme hanno dato alla luce 2 splendide figlie, Vittoria e Nala.

Parlare di passione, di professione, sarebbe riduttivo; Francesco Acerbi ha scritto pagine personali importanti intrecciando il suo cammino di vita con il rettangolo di gioco più amato, il calcio. Ora è beniamino nerazzurro, l’irriducibile difensore dell’Inter è tra i titolari inamovibili grazie al perfetto connubio tra doti tecniche ed esperienza. C’è anche un Francesco privato, schivo all’attenzione mediatica quando si tratta della sua famiglia; da anni è legato alla moglie Claudia Scarpari con la quale ha costruito, in parallelo alla carriera sportiva, una splendida famiglia.

Nel 2020 la scintilla: “Non so come o cosa mi abbia conquistato, semplicemente quel sorriso, quella sua simpatia…”, parlava così Claudia Scarpari – moglie di Francesco Acerbi – in un’intervista del passato. Poi il passo necessario, quello del matrimonio: proprio a gennaio di qust’anno hanno deciso di mettere nero su bianco il loro amore. Prima ancora aveva già allargato la famiglia con la nascita di ben 2 figlie: Vittoria e Nala.

Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi: “Non riusciamo a stare lontani…”

“Da quando ci siamo incontrati non siamo più riusciti a stare lontani”, parole emblematiche di Claudia Scarpari – moglie di Francesco Acerbi – e confermate dal fatto che in ‘soli’ 5 anni siano passati dal primo incontro ad avere 2 figlie e poi al grande passo del matrimonio. “Amore, quanto sei bella e quanto sono onorato di far parte della tua vita”, scriveva sui social il calciatore dell’Inter a corredo di una foto che raccontava le nozze: “Grazie per essere sempre al mio fianco, ti amerò per sempre”.

Ma cosa sappiamo invece sulla professione di Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi? Non c’è il mondo dello spettacolo nel suo bagaglio lavorativo, così come lo sport; avvocatessa di professione, più che stimata, sarà evidentemente dura per il calciatore emergere anche nelle più banali delle discussioni coniugali. Classe 1988, ama dedicarsi alla famiglia pur essendo impegnata con dedizione nelle sue attività professionali.