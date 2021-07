Claudia Scarpari, moglie di Acerbi/ La gioia di Euro 2020 in attesa del primo figlio

CLAUDIA SCARPARI, ATTESA PER IL PRIMO FIGLIO DI FRANCESCO ACERBI

Claudia Scarpari è la forza in più di Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio, che potrebbe essere tra i grandi protagonisti della finale degli Europei 2020 Italia-Inghilterra, sta vivendo grandissime emozioni con gli azzurri, ma si appresta anche a conoscere la gioia più grande nella vita: lui e la moglie, infatti, stanno aspettando il primo figlio.

ALBO D'ORO EUROPEI/ Finale tra Italia e Inghilterra: solo 3 nazionali hanno fatto bis

Francesco Acerbi recentemente ha voluto dedicare un emozionante messaggio social alla moglie Claudia Scarpari: «Quando si ha la fortuna di incontrare l’amore della tua vita. Claudia non è soltanto la mia donna ma anche un’amica, dove nei momenti di difficoltà è pronta ad ascoltarti, a darti una parola di conforto, a darti sostegno, a darti forza. Sei speciale in tutto quello fai. Hai la capacità di rendermi felice e ho la fortuna di starti accanto. Sei unica. Ti amo da morire».

Probabili formazioni Italia Inghilterra/ Quote, Jorginho e Mount per il bis in Europa

CLAUDIA SCARPARI HA RIVELATO CHE…

In attesa del lieto evento, Claudia Scarpari è sempre stata al fianco di Francesco Acerbi in questa emozionante avventura ad Euro 2020. Una storia d’amore nata poco dopo la fine del primo lockdown, nel corso dell’estate 2020. I due si sono conosciuti al mare ed è subito scattata la scintilla. In un’intervista di dicembre a Laziopress, Claudia Scarpari ha rivelato: «Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha, però so che da quando ci siamo incontrati non siamo più riusciti a stare lontani». Nonostante non sia una appassionata di calcio, la moglie di Francesco Acerbi ha rivelato di non perdersi una partita del marito: «Mi emoziono tantissimo, quando guardo le partite da casa e sento il telecronista dire il suo nome mi vengono i brividi».

LEGGI ANCHE:

Pronostici Europei 2020, finale Italia Inghilterra/ Quote, si parte in equilibrio

© RIPRODUZIONE RISERVATA