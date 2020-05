Claudia Schiffer, auguri “hot” a Linda Evangelista/ Foto con “lato b” senza veli e…

Pubblicità

Linda Evangelista compie oggi 55 anni e per l’occasione ricevere auguri di compleanno “hot” dall’amica Claudia Schiffer. “Have a peachy birthday”, ha scritto l’ex top model tedesca che invece ad agosto compirà 50 anni. Il riferimento alla “pesca” è legato al fatto che nello scatto fotografico lei e Naomi Campbell mostrano senza veli il “lato b”. Quest’ultima è vicina a Cindy Crawford. Nella foto ci sono le “Big Six”, quindi anche Christy Turlington e Tatjana Patitz. Il tempo comunque per loro però non sembra proprio essere passato. Tutte loro sono state, e lo sono tuttora, icone di moda, simbolo di un’epoca gloriosa per le top model. Sono anche l’immagine del successo e del glamour. In origine nacque la “santa trinità” della moda, formata da Linda Evangelista, Christy Turlington e Naomi Campbell, poi si aggiunsero Claudia Schiffer ed Helena Christensen. Il loro “potere” era tale che erano più importanti dei vestiti che indossavano e pubblicizzavano. Il legame tra loro è rimasto nel tempo, come dimostra la foto pubblicata oggi da Claudia Schiffer per fare gli auguri di compleanno all’amica Linda Evangelista.

Pubblicità

CLAUDIA SCHIFFER, AUGURI “HOT” A LINDA EVANGELISTA

Recentemente Claudia Schiffer ha fatto discutere anche per un dettaglio riguardo la sua lingerie. In un’intervista a Elle Uk per il numero di maggio, l’ex top model ha rivelato di aver subito tanti furti di lingerie personale che si è sentita costretta a dover assumere delle guardie per poter tornare a casa dopo le sfilate senza problemi. “Quando tornavo in camerino ogni volta non trovavo le mie mutandine. Spariva anche il mio reggiseno. Non c’erano più”. Quello era il periodo in cui era all’apice della sua carriera. Un successo per il quale non poteva raggiungere l’auto senza che prima venisse tracciato un percorso specifico. “Avevamo la sicurezza ad ogni sfilata”. Nell’intervista Claudia Schiffer ha anche spiegato di non avere alcuna paura di invecchiare: “Ho avuto molti meravigliosi complimenti ai miei tempi. Ma poi passi a una fase successiva della vita e vai avanti”. Ma ha anche aggiunto: “Non puoi essere chiamata bella tutta la tua vita. È un bel ricordo, ma poi inizia la generazione successiva e vai oltre”.

Visualizza questo post su Instagram Have a peachy birthday @lindaevangelista 🍑❤️ x Un post condiviso da Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) in data: 10 Mag 2020 alle ore 3:39 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA