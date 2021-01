Claudia, sorpresa ai genitori a C’è posta per te/ “Non siete dei falliti, per me…”

La nuova edizione di C’è Posta per te ha inizio con un regalo. Nel noto studio di Canale 5 fa il suo ingresso Sabrina Ferilli insieme alla sua mamma Ida. Sono loro la sorpresa che Claudia, la protagonista della prima storia, vuole fare ai suoi genitori, Mario e Simona. “Voglio dire a mio padre che non è un fallito e a mia mamma di non mollare perchè vedo che in questo periodo lei sta mollando”, ha raccontato la ragazza a Maria De Filippi. Il padre di Claudia non lavora dal 2016 e per questo si vergogna, essendo il capo della famiglia e non essendo capace di provvedere come vuole alla famiglia. Sua madre, invece, ha sempre fatto le pulizie nelle abitazioni ma a causa di un problema alla schiena ha dovuto smettere. Questo ha portato entrambi a cadere nel totale sconforto. È per questo che oggi Claudia è a C’è posta per te.

Claudia fa piangere i genitori Mario e Simona a C’è posta per te

Mario e Simona fanno il loro ingresso in studio e rimangono sorpresi nello scoprire che dall’altra parte della busta c’è la loro figlia Claudia. È lei a dire loro le prime parole: “Sono qui stasera per dirvi che siete i miei eroi e che nessuno più di voi merita una carezza, un abbraccio e il modo per tornare a credere nella vita, come ci avete insegnato.” Bastano queste parole per scatenare le lacrime dei due genitori che ascoltano poi le bellissime parole della lettera scritta da Claudia.



