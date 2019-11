Claudia Stabile mamma scomparsa/ “Non sono scappata dai miei figli!” (Chi l’ha visto)

Claudia Stabile non è scappata dai suoi figli. La mamma di Campofiorito, in provincia di Palermo, scomparsa misteriosamente lo scorso ottobre, dopo essersi fatta viva con una mail inviata al suo avvocato, questa volta ha deciso di comunicare con la trasmissione Chi l’ha visto, che da qualche settimana sta seguendo con attenzione il caso. Dopo l’iniziale paura e gli appelli del marito Piero Bono – che ha sempre smentito che ci fossero dei problemi interni alla coppia – Claudia Stabile è intervenuta ai microfoni della trasmissione di Rai3. Fanpage.it ha anticipato le parole della donna che ha commentato: “Non sono scappata via dai miei figli”. Quindi la donna per la prima volta da quando è scomparsa ha spiegato quali sono stati i reali motivi della sua fuga: “Io non sono scappata via dai miei figli, perché li amo tantissimo e loro lo sanno. Sono andata via per essere indipendente, trovare un lavoro e così poter crescere i miei figli”, ha precisato.

CLAUDIA STABILE MAMMA SCOMPARSA ROMPE IL SILENZIO

Alla trasmissione Chi l’ha visto, Claudia Stabile, mamma di tre figli, spiegherà cosa c’è dietro la sua intenzione di allontanarsi dalla sua famiglia e dal marito Piero senza dare alcuna notizia di sé a nessuno. La mamma 34enne si era fatta viva solo con il suo avvocato che sta seguendo un caso di qualche tempo fa e che la vede attualmente imputata nel processo per sottrazione di minore a Palermo. “Dite ai miei figli che li amo e sto bene”, aveva fatto sapere al legale, “ma non voglio ripetere l’errore di tre anni fa”. Il riferimento era proprio a quanto accaduto nel 2016 quando si allontanò nuovamente da casa portando con sé, in Germania, la sua bambina. Questo “errore” le costò la denuncia per sottrazione di minore da parte del marito nonostante tornò nel suo ruolo di moglie come se nulla fosse. A quanto pare però, i rapporti non erano poi così sereni con il marito, che ora si dice risentito per non aver ricevuto direttamente da lei alcuna notizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA