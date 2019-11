Claudia Stabile/ “Scappata da mio marito”, le accuse di Piero Bono (Chi l’ha visto)

La trasmissione Chi l’ha visto torna anche questa sera ad occuparsi del caso di Claudia Stabile. La donna rientra in quella casistica di soggetti di cui si perdono le tracce ma, in questo caso, si tratta di un allontanamento volontario. A distanza di oltre un mese dal quell’8 ottobre, quando fece perdere le sue tracce da Campofiorito, in provincia di Palermo, la donna si è rifatta viva, prima con una mail e poi con una intervista rilasciata ai microfoni della medesima trasmissione di Rai3, alla quale ha spiegato i motivi che l’hanno portata ad andare via. Non certamente dai suoi figli, bensì dal marito e, evidentemente, da una vita coniugale e non solo che ormai le andava fin troppo stretta. A Chi l’ha visto la donna torna a spiegare le sue ragioni. Una verità che fino a pochi giorni fa il marito Piero Bono – lo stesso che aveva presentato denuncia di scomparsa – si era rifiutato di comprendere ma che avrebbe a che fare proprio con lui. “Ogni sera io mi immaginavo la mia fuga”, aveva raccontato nell’intervista esclusiva rilasciata al programma. Ogni sera Claudia, nella sua testa, ripeteva come una sorta di mantra quello che avrebbe desiderato fare, con un solo obiettivo: riuscire ad arrivare con la sua auto all’aeroporto di Palermo. Quel giorno è arrivato lo scorso 8 ottobre.

CLAUDIA STABILE IN FUGA DAL MARITO

Claudia Stabile nella precedente intervista rilasciata a Chi l’ha visto ha chiarito un dettaglio fondamentale legato alla sua fuga e che rappresenterebbe il fulcro di tutto: “Intanto io non sono scappata dai miei figli, sono andata via da lui e non mi sono portata via i figli per la cosa di tre anni fa”, ha raccontato. Le sue parole fanno riferimento alla necessità di fuggire dal marito e alla paura di poter essere nuovamente denunciata dall’uomo come accadde tre anni fa, quando decise di portare con sé, in quella che fu una tentata fuga, anche la piccola figlia. Un errore che però le costò l’imputazione per sottrazione di minore, il cui procedimento è ancora in corso e che la vede imputata nel processo a Palermo. Adesso però, Claudia si sente finalmente una donna libera. Ai microfoni di Chi l’ha visto aveva spiegato le tante limitazioni che il marito avrebbe imposto nei suoi confronti. Dalle sue parole, non sarebbe stata libera neppure di portare i figli al mare senza prima chiedere il “permesso” all’uomo. La stessa aveva rivelato di essersi sentita controllata su tutto: “Lui doveva avere il controllo di tutto ma nessuna donna deve vivere così”, aveva aggiunto. “Quale uomo conosce quanti assorbenti o deodorante ha la moglie? Questo vi dà la conferma di che tipo di persona è”, aveva tuonato facendo riferimento alle parole di Piero in una precedente intervista a Chi l’ha visto.

LE ACCUSE DEL MARITO

Per Claudia Stabile e soprattutto per i suoi figli, non sarebbe stato più semplice chiedere il divorzio che fuggire in maniera così drammatica? “Dove sarei andata ad abitare e a dormire? Soldi non ne avevo. Ho chiuso con quella persona, non ho niente da dirgli. È stato difficile non portare i miei bambini con me, quando sono salita sull’aereo ho pianto”, aveva spiegato a Chi l’ha visto. Dopo la sua intervista era intervenuto anche il marito Piero Bono, in collegamento telefonico, confermando anche lui di non volere più avere nulla a che fare con la donna e madre dei suoi bambini e accusando in qualche modo il programma di aver ‘censurato’ una mail, cancellando una frase scritta da Claudia Stabile al suo avvocato. Lo stesso Piero si era difeso accusando la moglie: “Le cose saranno chiarite nelle sedi opportune, ma tutto quello che dice la signora non è per niente vero. Sono tutte calunnie perché era lei che non faceva niente a casa, era sempre in giro con la macchina, non era mai controllata, tanto è vero che aveva un profilo falso su Facebook. Il nostro matrimonio l’ha rotto lei”. A suo dire, Claudia trascorreva le giornata chattando. Quindi aveva chiosato: “Neanche io voglio parlare con lei e non ho bisogno di soldi. Non ho voluto che andasse a lavorare proprio per lasciarla libera. Ha tre bambini piccoli, li ha abbandonati per stare felice in Germania. Come si affidano i figli a una mamma come questa?”. La donna replicherà oggi alle accuse?



