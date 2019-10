Claudia Stabile scomparsa da Palermo/ “Vado a fare la spesa”: giallo (Chi l’ha visto)

La misteriosa scomparsa di Claudia Stabile, giovane donna di Campofiorito, in provincia di Palermo, sarà al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda questa sera su Rai3. Della donna 35enne, mamma di tre figli, si sono perse le tracce lo scorso 8 ottobre. Era il giorno del compleanno del marito e Claudia aveva esplicitato la sua volontà di uscire per fare la spesa utile alla realizzazione di una torta. Ha così avvisato telefonicamente il marito delle sue intenzioni, spiegando di essere diretta a Corleone per l’acquisto degli ingredienti necessari. La donna però non è più rincasata e la sua auto è stata ritrovata nel parcheggio dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo proprio un’ora prima dell’ultima telefonata della 35enne al marito. Si è trattato di un allontanamento volontario e premeditato? Alcuni indizi porterebbero proprio verso questa direzione ma il giallo resta e presso il marito Piero Bono, oggi ospite in studio a Chi l’ha visto, cresce sempre di più l’ansia per le sorti della moglie.

CLAUDIA STABILE SCOMPARSA: FUGA VOLONTARIA?

Al momento del ritrovamento dell’auto di Claudia Stabile, nel parcheggio dell’aeroporto palermitano, come rivela il portale Ultimenotizieflash.it, le chiavi della vettura sono state trovate sotto il tappetino. Ma cosa è successo realmente alla 35enne? Secondo i suoi amici e parenti, è impossibile che la donna possa aver deciso volontariamente di scappare, lasciando i suoi figli ed il marito Piero senza una motivazione reale. Tuttavia, l’unica certezza al momento è che Claudia non ha mai preso un volo aereo, avendo anche lasciato i suoi documenti a casa, nonostante il ritrovamento della sua auto nel parcheggio dell’aeroporto. La famiglia di origine della donna vive in Germania ma non sarebbero emersi motivi degni di nota, tali da giustificare una eventuale fuga della 35enne. Nessun problema anche all’interno della coppia. Claudia aveva inoltre manifestato la volontà di festeggiare il compleanno del marito e per questo aveva paventato la possibilità di preparare una torta. A questo punto, non si escludono dunque possibili problemi nascosti tra marito e moglie.

