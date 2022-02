Claudia Tosoni e Nicoletta Romanoff, compagna ed ex Giorgio Pasotti/ I suoi desideri

Chi sono gli amori di Giorgio Pasotti

Nonostante sia da sempre attento a preservare la sua vita privata dalle luci dei riflettori, Giorgio Pasotti ha avuto una vita sentimentale piuttosto tormentata, caratterizzata soprattutto da quattro amori importanti da quando è diventato popolare. Le prime due storie sono state di breve durata, ma lui continua a ricordarle con affetto: si tratta di Elisa, che aveva conosciuto in occasione della lavorazione a un videoclip, e della collega Giulia Michelini.

Successivamente l’attore si è innamorato di un’altra attrice, a cui è stato legato per diversi anni, Nicoletta Romanoff. Questa storia d’amore è stata suggellata dall’arrivo dell’unica figlia dell’attore, Maria. Nonostante i due siano entrambi ormai impegnati con altri partner, sono riusciti a mantenere buoni rapporti per il bene della loro bambina. Ormai da qualche anno l’ex protagonista di “Distretto di Polizia” ha una nuova compagna, la giovanissima Claudia Tosoni.

Claudia Tosoni è la giovane (è nata nel 1992) che ha regalato la serenità a Giorgio Pasotti dopo la fine del legame con Nicoletta Romanoff. I due si sono conosciuti nel 2018 e hanno iniziato una storia poco tempo dopo, anche se la ragazza sembra abbia fatto il possibile per capire le intenzioni di lui prima di capitolare: “Ho rifiutato i suoi inviti a cena per capire se davvero ci tenesse a me – aveva raccontato lei in un’intervista -. Ho accettato al quarto invito, abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”. Nel suo curriculum c’è un terzo posto a Miss Italia, ottenuto l’anno in cui è stata incoronata reginetta Giusy Buscemi e alcune apparizioni da attrice (ha recitato, ad esempio in “Il bello delle donne” e “Provaci ancora Prof”).

L’attore è riuscito però a mantenere un buon rapporto con Nicoletta Romanoff, nonostante la rottura tra i due in un primo tempo no sia stata così semplice: “Ho un’ex compagna con cui ci sosteniamo a vicenda – aveva detto a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Ci dividiamo le cose da fare. Nicoletta è una mamma attenta e presente. Fortunatamente abbiamo un rapporto costruttivo. La nascita di mia figlia mi ha cambiat in meglio. Rientro nella categoria dei mammi. Cerco di incastrare i miei impegni lavorativi seguendo quelli di mia figlia”.



