CLAUDIA TOSONI, FIDANZATA GIORGIO PASOTTI/ “Ha un modo di fare d’altri tempi”

Claudia Tosoni è la nuova fidanzata di Giorgio Pasotti, attore di cinema e fiction. La terza classificata a Miss Italia 2012 ha raccontato per la prima volta della loro storia d’amore dalle pagine del settimanale DiPiù: dal primo incontro fino ai progetti per il futuro. Claudia e Giorgio si conosciuti tramite amici in comune: “anche io sono attrice e faccio teatro. Ci siamo per la prima volta a una festa, abbiamo chiacchierato un pò, ma non ci siamo presi” ha rivelato l’attrice. La Tosoni ha precisato: “lui era molto sulle sue, io faticavo ad aprirmi”. Il destino ha poi voluto che i due si ritrovassero a condividere il palcoscenico dello spettacolo teatrale “Sogno di una notte di mezza estate”.

Claudia Tosoni: “ho detto no tre volte a Giorgio Pasotti”

In quell’occasione entrambi hanno ricordato il loro primo incontro come ha raccontato Claudia Tosoni: “quando ci siamo rivisti ho voluto rompere il ghiaccio dicendo ‘lo sai che quando ci siamo conosciuti mi hai dato l’impressione di essere anticipato?’”. Dalla sua Giorgio Pasotti ha cercato però di “difendersi” dicendo: “Ma no, forse era una serata storta, non do subito confidenza “. Sta di fatto che galeotto è stato lo spettacolo teatrale visto che da quel momento i due hanno cominciato a lanciarsi una serie di sguardi fino a che Giorgio non ha deciso di invitarla a cena. “Ho detto no per ben tre volte” ha detto la Tosoni, che a DiPiùTv ha raccontato: “ho rifiutato i suoi inviti a cena per capire se davvero ci tenesse ad uscire con me. Ho accettato al quarto invito, abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”.

Claudia Tosoni: “la differenza di età con Giorgio Pasotti non è un problema”

Nonostante la differenza di età, Claudia Tosoni ha 26 anni mentre Giorgio Pasotti ne ha 46, le cose tra i due procedono alla grande. L’attrice non ha nascosto che all’inizio della conoscenza ha avuto qualche dubbio, ma poi è tutto sparito: “Giorgio è giovanile nello spirito e nel modo di vestire. Mi piace anche la sua maturità: ha un modo di fare da uomo di altri tempi. La coppia è felicemente fidanzata da 2 anni, ma da pochissimo hanno deciso di uscire allo scoperto: “ci siamo andati con i piedi di piombo” ha precisato la Tosoni. Al momento nessun progetto importante in ballo: “ci andiamo con cautela” – ha detto a DiPiùTV – “per ora stiamo bene così. Per i figli c’è tempo, io sono ancora giovane, anche se mi piacerebbe”.



