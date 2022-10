Claudia Tosoni, fidanzata Giorgio Pasotti/ Lei: “mi ha corteggiata da subito”

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni: l’incontro a teatro

Claudia Tosoni è la fidanzata di Giorgio Pasotti. La coppia è felicemente legata dal 2018 e sogna di allargare presto la famiglia. Proprio così, gli attori in diverse occasioni ed interviste hanno sottolineato di essere pronti a costruire una famiglia insieme. Per l’attrice si tratterebbe del primo figlio, mentre ricordiamo che l’attore è già diventato papà nel 2010 di Maria, la figlia nata dall’amore e dalla precedente storia con la ex Nicoletta Romanoff. L’amore tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni è nato quasi per caso. I due, infatti, si sono conosciuti e innamorati dietro le quinte dello spettacolo teatrale Sogno di una notte di mezza estate.

Da quel momento i due non si sono più lasciati, anzi hanno cominciato a conoscersi e innamorarsi. In diverse occasioni l’attrice è stata vista proprio con Maria, la figlia di Pasotti.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, la nascita di un amore

Non è dato sapere di più sulla coppia formata da Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, L’attore, reduce dal successo con la fiction “Lea – Un nuovo giorno”, infatti, è molto discreto e riservato e predilige proteggere la sua vita privata e personale. In pochissime occasioni l’attore ha parlato dell’incontro con Claudia come quando dalle pagine del settimanale Dipiù Tv ha rivelato: “l’ho conosciuta grazie al mio lavoro. Ora sogno un altro figlio”. L’attrice dal canto suo non ha nascosto di essere diffidente all’inizio della conoscenza: “mi ha corteggiata da subito, ma io ho rimandato i suoi primi inviti, volevo capire se stesse cercando davvero una storia seria. Alla fine ho accettato, abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”.

Ma chi è Claudia Tosoni? Dopo la partecipazione al concorso di bellezza di Miss Italia nel 2012 dove si è classificata al terzo posto, Claudia ha partecipato a diversi programmi televisivi diventando anche il volto del Meteo di La7. Successivamente si è fatta conoscere ed apprezzare ne Il bello delle donne e Provaci ancora prof fino al grande passo al cinema nei film “Loro” diretta da Paolo Sorrentino e “Nove lune e mezza” di Michela Andreozzi.

