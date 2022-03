Claudia Tosoni, la fidanzata di Giorgio Pasotti/ Il sogno di allargare la famiglia

Conclusa la lunga storia con Nicoletta Romanoff, da cui ha avuto la sua unica figlia, Maria, Giorgio Pasotti è riuscito a ritrovare la serenità in amore grazie a Claudia Tosoni. I due nonostante la differenza d’età (lei è nata nel 1992, lui nel 1973) sembrano essere davvero unitissimi. A fare da Cupido tra di loro è stato il teatro, passione comune ad entrambi e che ha permesso loro di capire subito quanto fosse forte la voglia d costruire qualcosa di importante.

Si deve risalire al 2018 e allo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” per rievocare il loro primo incontro. Da lì i due non si sono praticamente più lasciati e sempre più spesso si fanno vedere in compagnia della bambina di lui, come se fossero già una famiglia. Entrambi, però, non escludono di voler regalare al più presto un fratellino o una sorellina alla piccola, che ha oggi dodici anni.

L’amore tra Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti: i due fanno grandi progetti

L’attore, reduce dal successo con la fiction “Lea – Un nuovo giorno” non ama particolarmente parlare della sua vita privata, che desidera resti lontana dalle luci dei riflettori e dall’attenzione dei curiosi. Proprio per questo quando lo fa le parole di Giorgio assumono ancora più valore “L’ho conosciuta grazie al mio lavoro (anche Claudia ora fa l’attrice, ndr) – sono state le parole dell’attore a Dipiù Tv’ -. Ora sogno un altro figlio”.

Lei in un primo momento era però diffidente e non lo ha nascosto: “Mi ha corteggiata da subito, ma io ho rimandato i suoi primi inviti, volevo capire se stesse cercando davvero una storia seria. Alla fine ho accettato, abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”.

