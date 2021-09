Claudia Vanni e Cristian Racioppi si sono sposati/ Giornalista Tgcom24 ha detto “sì!”

Nelle passate ore a casa Mediaset si è sentito il profumo di fiori d’arancio in occasione del matrimonio tra la giornalista di Tgcom24, Claudia Vanni ed il compagno Cristian Racioppi. Un giorno indimenticabile per la coppia, come dimostrano le immagini e i video nelle Instagram Stories della giornalista che, postando uno scatto insieme al neo marito e davanti alla torta nuziale ha scritto: “Il giorno più bello. Di sempre, per sempre”.

Parole semplici che hanno racchiuso perfettamente l’essenza della meravigliosa giornata che resterà per sempre nei loro cuori. Tanti i commenti di congratulazioni alla coppia di sposi da parte di amici e follower che hanno augurato il meglio ai neo sposi. Tra gli auguri speciali anche quelli giunti direttamente dalla redazione di Tgcom24: “Fiori d’arancio a Tgcom24. La collega Claudia Vanni si è sposata con Cristian Racioppi a Viareggio. Agli sposi i più affettuosi auguri dal direttore Paolo Liguori e da tutta la redazione”.

Claudia Vanni e Cristian Racioppi si sono sposati: la cerimonia in spiaggia

La giornalista Claudia Vanni questa volta ha messo da parte il lavoro per viversi a pieno il giorno più bello della sua vita insieme al marito Cristian Racioppi, che lavora sui social Facebook e Instagram per clienti nel settore della moda, come recita la sua bio. La coppia ha pronunciato il fatidico sì in chiesa, a Viareggio, per poi spostarsi insieme ad amici e parenti per festeggiare con le persone care l’importante tappa.

Anche il neo marito, il 38enne Cristian Racioppi, napoletano di origine ma attualmente a Milano, ha voluto condividere attraverso le sue Instagram Stories i momenti più importanti vissuti accanto alla neo moglie, compresi i bellissimi istanti della cerimonia in cui Claudia, in splendido abito bianco, elegantissima e senza eccessi come sempre, gli ha concesso un ballo romantico, fino al momento del brindisi con tanto di giochi pirotecnici e fuochi d’artificio. Dalle foto postate dalla coppia nelle Stories, è possibile notare come i festeggiamenti si siano svolti su una spiaggia toscana, terra di origine della giornalista.

