Claudia Villafane/ L’ex moglie di Maradona regista del funerale: “Non è uno show”

Diego Armando Maradona lo ha sempre detto che Claudia Villafane, sua ex moglie, è stata l’unica donna della sua vita. E lo è stata fino alla fine. È stata Claudia a organizzare i funerali di Diego, lei a vietare l’uso dei cellulari, a richiedere perquisizioni accurate prima della camera ardente. Ha preteso che il funerale non scadesse nel kitsch del matrimonio: “Questo non è uno spettacolo. È un pezzo della nostra vita che se ne va. E guai se esce una sola immagine…”, ha detto la ex signora Maradona. Quando il selfie scattato degli impiegati delle pompe funebri ha iniziato a circolare sul web, sembra che Claudia si sia rivolta al braccio destro di Maradona, Massimiliano, e abbia detto: “Gliel’avevo detto. Qualcuno adesso deve pagare”. Rocio Oliva, ultima fidanzata del Pibe de Oro fino al 2018, è stata allontanata dalla camera ardente: “Non le perdona d’avere lasciato che Diego si buttasse di nuovo nella droga e nell’alcol”, dicono i ben informati.

CLAUDIA VILLAFANE: FINO ALLA FINE CON MARADONA

Nonostante la fine del loro matrimonio e il divorzio nel 2004, Claudia Villafane ha sempre avuto un occhio attento per Maradona. E tra loro le cose non sono mai state facili: la Villafane andò fino in Cassazione quando la diffamarono dicendo che aveva un flirt col manager di Diego. Negli ultimi tempi, Maradona aveva trascinato l’ex moglie in tribunale con la figlia Giannina per un prestito mai restituito e per 458 oggetti di valore. Tra loro le liti sono sempre state all’ordine del giorno: “Non lo sapevano più nemmeno loro quanto volte hanno litigato. Ma non si stupisce nessuno che alla fine sia stata ancora lei, a gestire tutto”, ha detto una vecchia amica del quartiere Palermo, come riporta il Corriere della Sera. D’altronde Claudia Villafane è stata l’unica donna che Maradona confessò d’avere mai amato e che l’anno dopo il divorzio, provò a riconquistare in diretta tv: “Lei mi è stata madre e padre”.



