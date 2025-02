Claudia Vismara, chi è l’attrice: la carriera nel mondo del cinema

Oggi pomeriggio, martedì 25 febbraio 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con tantissimi ospiti nel salotto di Caterina Balivo, tra cui Claudia Vismara. L’attrice è ritornata protagonista sulla scena televisiva proprio in questi giorni, con la nuova stagione di Rocco Schiavone, nella quale ormai da quasi dieci anni veste i panni di Caterina Rispoli, fedele alleata nella squadra del protagonista interpretato da Marco Giallini (domani sera andrà in onda la seconda puntata).

Nata nel 1987 a Bollate, in provincia di Milano, Claudia Vismara è attiva da ormai diverso tempo sulla scena cinematografica e televisiva, sebbene il vero e proprio exploit si sia registrato negli ultimi anni. Sul grande schermo ha ottenuto il suo primo importante ruolo in Tutte le donne di un uomo da nulla del 2009, diretto da Roger A. Fratter; più di recente, nel 2022, ha invece recitato in Tapirulàn al fianco di Claudia Gerini, la quale è stata anche regista del film.

Claudia Vismara nelle fiction tv: il personaggio di successo in Rocco Schiavone

Ma i più importanti successi di Claudia Vismara, che le hanno permesso di farsi conoscere al grande pubblico, sono arrivati negli ultimi anni nelle fiction televisive. In passato ha ricoperto diversi ruoli in serie quali Don Matteo, Un medico in famiglia e Il paradiso delle signore, e più di recente in Nero a metà e nella seconda stagione de Il patriarca con Claudio Amendola. Ma forse il suo più celebre ruolo è proprio quello di Caterina in Rocco Schiavone, ricoperto sin dal 2016.

“Quando mi hanno proposto il ruolo, quasi dieci anni fa, ero felicissima“, ha raccontato la celebre attrice parlando del suo personaggio, in una recente intervista rilasciata a Confidenze. “Caterina è conflittuale e i suoi chiaroscuri mi hanno affascinata. E per lei, che aveva subìto abusi in famiglia, Rocco è una figura paterna. Ora Caterina si occupa di violenze domestiche, ma il suo ritorno in questura crea scompiglio tra i due. Secondo me si amano, ma sono troppo feriti dalla vita per stare insieme“.

