Claudietto Capponi nipote Mara Venier/ “E’ una magia, ci ha rimessi insieme”

Da quando Claudietto (Claudio Capponi nipote di Mara Venier) è entrato nella vita della conduttrice, lei è più felice che mai. Il nipotino della nota conduttrice è nato da Paolo Capponi, il figlio che la Venier ha avuto dalla sua relazione con Pier Paolo Capponi e con cui ci sono stati dei rapporti freddi proprio fino alla nascita del bambino. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”, ha dichiarato la presentatrice al settimanale Chi. Mara non ha mai nascosto del resto di essere innamorata persa di Claudietto, “arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso”.

CLAUDIO CAPPONI NIPOTE MARA VENIER: SCATTI SOCIAL CON LA NONNA

Senza considerare che il nipotino l’ha cambiata nel profondo, regalandole un ruolo di nonna presente e dandole la possibilità di alleggerire anche delle colpe che ritiene di aver fatto come madre. “Ero sola, dovevo pensare a lavorare per mantenere la famiglia. Fortuna che c’era mia madre che accudiva i miei figli”, ha dichiarato. Anche se con la primogenita ha un rapporto splendido, Mara si sente comunque in difetto per non essere stata più presente, a causa del lavoro e dei tanti impegni di vita. Claudietto Capponi è una vera e propria star agli occhi dei fan di Mara Venier. La nonna più famosa di Domenica in condivide spesso delle foto che li ritraggono insieme e l’ultima risale alla settimana scorsa, quando ha pubblicato uno scatto autunnale fatto mentre si trovavano nella sua terrazza. Un bacio sulla guancia al piccolo, un abbraccio forte e pioggia di like da parte degli ammiratori.

L’ALTRO NIPOTE GIULIO

“Con Claudietto, il piccolo di casa, mi sono completamente rimbambita. Pensa che a volte vado di nascosto al nido. Mi metto dietro al vetro solo per guardarlo giocare e saperlo felice”, dice la conduttrice al settimanale Oggi. Zia Mara ha anche un altro nipote, Giulio, nato dalla primogenita Elisabetta Ferracini e oggi sedicenne. Anche con lui ha un bel rapporto, le piace viziarlo e concedergli anche una pausa dagli studi. “Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”, dice a Il Corriere della Sera, spiegando di adorare proprio il termine nonna.



