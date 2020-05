Claudio Amendola/ “Carlo Guerrieri è un capo amato dalla sua squadra” (Nero a metà)

Pubblicità

Claudio Amendola torna in tv con le repliche di “Un nero a metà“, la fiction campione di ascolti in cui presta il volto al commissario Carlo del rione Monti. Un successo strepitoso per la serie che, due anni fa, ha incollato davanti alla tv circa 6 milioni di spettatori a puntata con una share del 25%. Una grandissima vittoria anche per la Rai che ha creduto sin dall’inizio nel progetto e nell’attore romano che parlando proprio dei numeri della fiction dichiarò in un’intervista: “di lunga serialità in Rai ne ho fatta tanta in passato, poi ho avuto l’onore di fare Marcinelle e Lampedusa, due chicche per me. Ho fatto lunga serialità per molti anni a Mediaset e questo mi ha impedito di farla in Rai. Per me è un piccolo ritorno a casa, qui ho fatto cose bellissime. Spero di continuare a lavorare ancora in Rai. Ho capito che il personaggio di Carlo era voluto da tutta la struttura Rai”. Nella fiction interpreta il personaggio principale Carlo Guerrieri su cui rivela: “è un uomo allergico alle regole, ma è anche capace di tirare fuori una carezza ed è un capo amato dalla sua squadra”.

Claudio Amendola: dai film alla fiction “Nero a metà”

Claudio Amendola è molto fiero di “Un nero a metà”, la serie campione d’ascolti di Raiuno che torna in replica da mercoledì 20 maggio 2020 su Raiuno. Il personaggio di Carlo Guerrieri è stato una bella sfida per l’attore romano che dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “abbiamo cercato di raccontare la diffidenza e l’incapacità di essere onesti con se stessi. C’è in lui una parte molto nera, dolorosa e oscura, una ferita rimarginata che si riapre e ricomincia a sanguinare. È stata la parte su cui con Marco ci siamo confrontati di più, per dargli quello spessore che puntata dopo l’altra facesse innamorare lo spettatore”. Non solo, parlando della fiction ha precisato: “la serie racconta in modo moderno tutto quello che viviamo ogni giorno, dal razzismo agli esempi di convivenza civile tra persone di culture diverse. Non vuole però essere un manifesto politico”. L’arrivo di un viceispettore di colore spariglia tutte le carte sul tavolo visto che Malik Soprani, questo il nome del personaggio, è un ispettore brillante e anche super bravo. “E’ inquadrato, brillante, super tecnologico” racconta Amendola che nella fiction si ritrova a fare i conti anche con il passato: “il mio personaggio combatte con i fantasmi del passato. Nel suo rapporto con la figlia incombe la figura della mamma, scomparsa quando la bimba era piccolissima: una presenza ingombrante”.



