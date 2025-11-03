Claudio Amendola a Verissimo ha confessato di non essere più single, ma chi è la sua nuova fidanzata? Il gossip è alla ricerca del nome

Il gossip continua a essere una forza motrice per i più curiosi che vogliono sapere sempre di più dei personaggi del mondo dello spettacolo, che sia musica, cinema o televisione. La fine del matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri è stata solo una delle tante illustri che si sono susseguite negli ultimi anni, che altro non sono che strascichi di quella maledetta pandemia.

Ma ora il cuore dell’attore romano è tornato a battere dopo anni di dolore, ovviamente, e a confessarlo è stato il diretto interessato in un’intervista a Verissimo rilasciata alla padrona di casa Silvia Toffanin: “Non sono solo, ma vivo una cosa molto privata”. D’altronde lui ci ha sempre tenuto molto alla sua privacy.

Claudio Amendola: chi è la sua nuova fidanzata? Impazza il gossip

Ovviamente la domanda che sorge spontanea è la seguente: ma chi è la fidanzata di Claudio Amendola? Per chi è tornato a battere il suo cuore? Purtroppo non si sa nulla dell’identità misteriosa della donna. Si spera che prossimamente si possano avere delle informazioni in più in merito alla sua fresca relazione.

Prima ancora di sposarsi con l’attrice con la quale si è lasciato due anni fa, l’attore de I Cesaroni ha avuto una relazione con Marina Grande; da questa relazione sono nate due figlie (Alessia e Giulia). Sempre a Verissimo ha confessato che sta recuperando i rapporti con i suoi cari e non è un nonno molto presente, anche se sa di avere un bel legame.

