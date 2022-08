Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati?/ La prima separazione e poi…

Claudio Amendola e Francesca Neri: amore finito dopo 25 anni?

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati? Questa è l’indiscrezione che secondo Diva e Donna cicala da qualche giorno nella Capitale. Sembra che l’attore abbia già portato via da casa le sue cose. Il tragitto verso la nuova abitazione sarebbe stato ripetuto più volte da una decina di giorni a questa parte. Insieme dal 1997, si sono sposati nel 2010 a New York e prima hanno avuto il figlio Rocco, che oggi ha 23 anni. La loro lunga storia d’amore ha conosciuto crisi, litigi e perfino una separazione: “Claudio è l’uomo che più mi ha fatto soffrire al mondo ma anche quello che mi ha amato di più”, ha detto l’attrice in una recente intervista a Oggi. Claudio Amendola è statuato avvistato, dal settimanale Diva e Donna, a cena con il figlio Rocco, al ristorante Da Dante a Roma. Nessuna traccia di Francesca.

Claudio Amendola e Francesca Neri: insieme nella malattia

Claudio Amendola è stato vicino alla moglie Francesca Neri negli anni della malattia: l’attrice soffre di cistite interstiziale cronica, una dolorosissima infiammazione della vescica. “Stavo male e in più lo vedevo soffrire. Lui non tollerava la mia sofferenza, io la sua. Non ero nella condizione fisica di andarmene, non riuscivo a muovermi, ci ho provato. A tratti aspettare andasse via lui. Ma alla fine lui c’era sempre, pur con tutte le difficoltà”, aveva detto a Diva e Donna qualche tempo fa. È davvero finita tra loro? Pensare che lo scorso febbraio, in occasione del compleanno di Claudio, Francesca gli aveva dedicato un romantico post su Instagram: “Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura. Buon compleanno amore mio”.

