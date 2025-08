Claudio Amendola e la figuraccia in vacanza in Thailandia: "Ho riempito due turisti di me*da"

Nel corso del suo intervento nel podcast Tintoria, Claudio Amendola è tornato a parlare di un curioso episodio con il quale ha fatto i conti diversi anni fa. Il celebre attore e interprete di Giulio Cesaroni si è ritrovato in vacanza in Thailandia a fare i problemi con dei problemi intestinali che gli hanno impedito di poter andare in bagno per diversi giorni. Quando erano trascorse ormai undici notti dal tappo, Claudio Amendola, ai tempi sposato con l’ex moglie Francesca Neri, fu protagonista di un episodio davvero curioso e a dir poco comico:

“Ci avviciniamo alla spiaggia e io esattamente a metà più un metro mi rendo conto che non c‘era più nulla da fare, dovevo cac*re…. Mi butto in acqua e provo la sensazione fisica più bella della mia vita, di tutta la mia vita. Questa ondata finisce – aggiunge – mi giro e c’era una coppia di turisti austriaci 90enni che in un nano secondo sono stati completamente circondati dalla mer*a” ha raccontato l’attore romano. Una storia alquanto surreale e rimasta nella mente di Claudio Amendola anche a distanza di anni e che non può fare a meno di scatenare risate pensando all’assurdo della situazione.

Claudio Amendola e la figuraccia in vacanza in Thailandia: “Ero pronto ad andare in ospedale”

Sempre nel corso dell’intervista concessa nel podcast Tintoria, Claudio Amendola ha ricordato come ormai fosse pronto ad andare in ospedale dopo i 12 giorni trascorsi nei quali non era mai riuscito ad andare in bagno:

“Oh, se domani mattina non vado in bagno, devi portarmi in ospedale, io me devo fa fa’ qualcosa’. Quindi ci svegliamo, non succede nulla, io dico ‘vabbè, andiamo all’ospedale” disse l’attore alla moglie in quell’occasione. Alla fine tutto si è risolto con un’insolita evacuazione che ha segnato per sempre la vacanza in Thailandia dell’attore capitolino, che nei prossimi mesi ritroveremo in tv con la nuova stagione de I Cesaroni a distanza di oltre dieci anni dall’ultima volta.

