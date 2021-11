Claudio Amendola e Rocco, marito e figlio Francesca Neri/ “Ho avuto paura di…”

Claudio Amendola e Rocco sono i grandi amori della vita di Francesca Neri che è ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi. Quello tra Claudio Amenola e Francesca Neri è un grande amore coronato proprio dalla nascita di Rocco. Grazie all’amore dei suoi due uomini, Francesca Neri ha affrontato la malattia come ha raccontato in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Tuttavia, per il figlio Rocco non è stato assolutamente facile affrontare la malattia della madre. “Tante volte ho detto a mio marito: ‘Su, prendi nostro figlio e vai’. Perché davvero in quei momenti vuoi restare sola, sapendo che nessuno ti può aiutare. Quando vedevo in lui la difficoltà, l’inadeguatezza, l’impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore”, ha raccontato a Oggi l’attrice.

Claudio Amendola e Rocco, marito e figlio Francesca Neri: “C’è sempre stato”

Non è stato facile l’ultimo periodo per Francesca Neri che ha provato più volte ad affrontare la malattia da sola. Il marito Claudio Amendola, però, c’è sempre stato. L’attore non l’ha mai lasciata sola affrontando con lei tutte le fasi della malattia. “Ma Claudio (Amendola, ndr) è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato. E anche il mio amico fraterno Stefano, che ora non c’è più”, ha raccontato l’attrice a Oggi.

“Mio figlio Rocco non c’è stato, si è protetto e io ho veramente avuto paura di perderlo. Il terrore grande è stato che gli rimanesse impressa questa immagine della mamma dolente, immobile, depressa“, ha aggiunto ancora l’attrice che oggi racconterà nuovi dettagli della sua battaglia ai microfoni di Serena Bortone.



