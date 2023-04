Claudio Amendola “il dolore mi fa paura”/ “Ho visto mio padre stare male e…”

Claudio Amendola è “Il Patriarca”: il rapporto con la malattia

Claudio Amendola sarà il volto simbolo della fiction di Canale5 a partire da questa sera. Prende via infatti una serie nuova di zecca intitolata Il Patriarca, un ciclo di puntate che verterà sulla figura di Nemo Bandera (il protagonista interpretato dallo stesso attore, che è anche regista del progetto). Proprio lo stesso attore, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato il suo personaggio e anticipato il filo narrativo della trama, che alla fine vedrà il protagonista ammalarsi e il suo destino mutare da un momento all’altro.

Proprio sul tema della malattia, Amendola ammette: “Mi mette in difficoltà, vorrei che non mi accadesse“. Rivela infatti di aver visto in prima persona il dolore che può portare una malattia: “Ho visto mio padre stare male e negli ultimi mesi perdere la dignità. È molto pesante. Preferirei un’altra fine, diciamo che tifo per l’infarto o per l’incidente in auto. Il dolore mi fa paura“.

Nella serie Il Patriarca il protagonista Nemo è un padre di famiglia piuttosto severo con i suoi figli. Claudio Amendola in realtà non si rispecchia molto nel carattere del personaggio che interpreta, rivelando di non aver avuto genitori severi e spiegando come, a suo avviso, debba essere il rapporto con i figli: “Non ho avuto un’educazione rigida, anzi, da ragazzo sono stato molto bene, a differenza di molti amici che avevano dei genitori severissimi. Credo che il rapporto con i figli debba essere intriso di amore. Certo, avrei dovuto dire dei no, ma è andata benissimo così“.

Infine, l’attore si sofferma brevemente sulla dolorosa separazione da Francesca Neri: “La vita è fatta di tante pagine, alcune indelebili anche se le hai finite di leggere, altre bianche anche se piene di parole“. Ora la sua intenzione è quella di riprendere in mano la propria vita, concentrarsi sul lavoro e sul tempo libero: “Lavoro tanto, non mi precludo nulla, ho voglia di banalità e di leggerezza: ho ripreso a giocare a bridge e vorrei riprendere il golf“.











