Claudio Amendola, “Il Patriarca 2” non andrà in onda?/ La confessione dell’attore

Il Patriarca 2 rischia la cancellazione? Spunta la verità di Claudio Amendola

Per la gioia dei suoi fan, Claudio Amendola si prepara per il ritorno televisivo con il sequel della fiction Mediaset, Il Patriarca 2. Ben al di là del sospetto generale che nello spoiler della TV made in Italy vedeva Il Patriarca destinata alla cancellazione dai palinsesti TV, il prosieguo della fiction televisiva é confermato. Questo, nonostante la serie TV non abbia goduto di ascolti TV entusiasmanti.

E a rendere ufficiale la futura messa in onda di Il Patriarca 2, é intanto lo stesso attore protagonista della fiction Il Patriarca. Riattivatosi via social, attraverso un video diramato via Instagram, il fascinoso Claudio Amendola conferma i preparativi in corso per il sequel della sua ultima opera filmografica.

La prima stagione de Il Patriarca, fiction di Canale 5 e in onda sulle reti Mediaset anche in streaming online su Mediaset infinity, con protagonista Claudio Amendola (attore e regista della serie), si concludeva il 19 maggio 2023 scorso. Dopo un debutto positivo dagli ascolti pari ad una media al 19.2% di share, la serie subiva poi un drastico calo, chiudendo al 16% di ascolti tv. Complici quindi i dati di ascolti non proprio edificanti, per lo spoiler TV Il Patriarca 2 si sarebbe visto destinato alla non conferma nei palinsesti Mediaset.

La confessione rivelatrice di Claudio Amendola

Attraverso il profilo Instagram frezza_romana, dedicato al suo ristorante, Claudio Amendola testualmente rende noto: “Sto preparando il Patriarca 2”, afferma. L’attore e regista, all’origine della fiction, supponeva che Il Patriarca potesse avere almeno tre stagioni di vita in TV. Ma recentemente, sui social, l’attore co-protagonista della serie, Raniero Monaco Di Lapio, che ha vestito i panni di Mario Rizzi, scriveva che la seconda stagione de Il Patriarca fosse stata cancellata. Tuttavia, ora i fan di Claudio Amendola possono festeggiare la preannunciata riconferma della fiction nei palinsesti Mediaset.

