Claudio Baglioni si appresta a vivere i suoi ultimi mille giorni da cantante, poi arriverà il momento del ritiro che tanto male farà a chi lo ha seguito, è proprio il caso di dirlo, Strada facendo. Il cantautore romano ha annunciato la fine della sua carriera, un ritiro del quale aveva già parlato qualche tempo fa e che adesso è stato nuovamente confermato dallo stesso cantante. La data da cerchiare in rosso per il cantante sarà fine 2026, periodo che dunque andrà a chiudere un’era per Claudio Baglioni.

Antonella Mosetti, chi è: "Oggi guadagno grazie a OnlyFans"/ L'amore finito con Alex Nuccetelli

“Confermo quello che ho detto, saranno gli ultimi mille giorni. Nessun ripensamento. Appena l’ho annunciato ho pensato di aver fatto una cosa insensata. Poi ho capito di aver preso la decisione giusta. Mille, ovviamente, è una cifra simbolica, potrei sforare un po’” ha detto il cantautore sulla Terrazza degli Aranci dell’Hotel Hilton di Roma. Vedremo se l’artista cambierà idea oppure se confermerà la decisione che sembra ormai presa a tutti gli effetti.

Simone Di Pasquale: “Flirt con Lucrezia Lante della Rovere? Eravamo liberi”/ “La mia attuale compagna…”

Claudio Baglioni e la prima data in arrivo a Lampedusa

Il cantautore capitolino ha anche deciso quale potrebbe essere la grande data del concerto di apertura del suo ultimo tour. Intervenuto durante la presentazione a Roma della riedizione dell’album ‘La vita è adesso’ del 1985, in uscita domani, 6 giugno, a 40 anni dal debutto con il titolo ‘La vita è adesso, il sogno è sempre’. Claudio Baglioni ha parlato di una speciale location che potrebbe essere scelta per la prima data di un tour davvero molto speciale:

“Stiamo cercando il posto migliore per fare il concerto e accogliere il maggior numero di persone, sarà ad ingresso libero. Molto probabilmente lo faremo nella zona attaccata al Porto Nuovo, dove è stato ripristinato un campo sportivo” ha annunciato il grande artista che ha deciso di puntare sulla location scelta anche da Papa Francesco in occasione della sua prima visita non pastorale.

Samanta Togni divorzia da marito Mario Russo: "Ora sono una donna libera"/ "Ecco chi è il mio vero amore"