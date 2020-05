Claudio Baglioni compie 69 anni/ Vincenzo Mollica “buon compleanno con il bagaglio..”

Pubblicità

Il 16 maggio è un giorno importante per la musica italiana e il mondo dello spettacolo. Oltre a Rosario Fiorello che compie 60 anni e a Laura Pausini che di anni nel compie 46 anni, è anche il giorno del compleanno di Claudio Baglioni, uno degli artisti più amati della musica nostrana. Per i suoi 69 anni, Baglioni sta ricevendo tantissimi messaggi di auguri. Tra i tanti spiccano quelli di Vincenzo Mollica che, dopo aver raccontato i suoi straordinari successi discografici, ha raccontato anche i suoi due Festival di Sanremo. Con una foto in cui sono insieme, il giornalista, su Instagram, augura buon compleanno a Baglioni in modo speciale. “Buon compleanno Claudio Baglioni!!! Con il suo bel bagaglio di emozioni!!”, scrive Vincenzo Mollica che con Baglioni ha condiviso pagine importanti della sua carriera.

CLAUDIO BAGLIONI COMPIE 69 ANNI, VINCENZO MOLLICA: “BUON COMPLEANNO COL TUO BAGAGLIO…”

Anche molti fans e amici stanno augurando buon compleanno a Baglioni che, con le sue canzoni, è stato la colonna sonora della vita degli italiani. Sono tanti i successi discografici dell'artista: da "Questo piccolo grane amore" a "Mille giorni di me e di te", da "Strada Facendo" a "E tu come stai", da "Avrai" a "Gli anni più belli". Baglioni ha ottenuto un successo straordinario anche con le due edizioni del Festival di Sanremo di cui è stato direttore artistico e conduttore e con il tour "Al centro" con cui ha celebrato i suoi 50 anni di carriera. Il 69esimo compleanno di Baglioni, dunque, rappresenta un giorno speciale per tutti i suoi fan.







