Claudio Baglioni e Virginia Raffaele stanno insieme?/ “È una fake news. Sono amici”

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni stanno insieme?

Nei giorni scorsi Virginia Raffaele ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie insieme a Claudio Baglioni: “Eccoci qui”, ha scritto l’attrice comica con tanto di cuore. La foto – guancia a guancia – è stata scattata prima del concerto di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, a Roma, nel backstage. Ma è stato un hashtag ad aver colpito i più maliziosi: “#1&2”, che cita una delle ultime canzoni di Baglioni “Non so spiegarmi ancora come ma mi sei da subito piaciuta”. A gettare benzina sul fuoco è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato su Instagram i messaggi di alcuni fan dell’artista che confermerebbero la storia: “Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato ‘siete bellissimi’…”. Quindi Claudio Baglioni e Virginia Raffaele stanno insieme? Assolutamente no, come chiarisce Il Fatto Quotidiano.

Smentita la fake news

“C’è di tutto in questo concentrato di dietrologie: hashtag sospetti, presunti versi di canzoni che Baglioni, legato da 1997 alla compagna Rossella Barattolo, avrebbe dedicato alla Raffaele (in particolare in uno dei suoi brani più recenti, Uno e due, dove parla di una conoscenza che ha stravolto e completato la sua vita), lui che è andato a vederla a teatro per lo spettacolo Samusà, lei che ha ricambiato andando al concerto di lui”, si legge sul quotidiano online. Nessun flirt quindi tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, che ha voluto la comica al suo fianco in occasione del Festival di Sanremo 2019. Il Fatto Quotidiano ha raggiunto persone vicine al cantautore e all’attrice per avere conferma: “I diretti interessati non hanno fatto neppure lo sforzo di commentare pubblicamente le voci ma FQMagazine ha contattato alcune persone vicine alla Raffaele per provare a capire dove inizi il vero e dove finisca il verosimile. E la smentita è netta: «È una fake news», ci dicono tra le risate. «Sono molto amici, si vogliono bene ma non c’è nulla di vero». Tutto il resto sono chiacchiere da social”.

