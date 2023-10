Claudio Baglioni, il concerto di questa sera a Bari rinviato per il forte vento/ Fissata la nuova data

Claudio Baglioni, niente concerto questa sera a Bari, 20 ottobre 2023: “Allerta meteo per il forte vento”

Come riporta Sky TG24, non arrivano buone notizie per gli appassionati di musica e in particolare per i fan di Claudio Baglioni. Questa sera – venerdì 20 ottobre – all’Arena della Vittoria di Bari, il cantautore era atteso per un concerto ricco di emozioni veicolate dai suoi pezzi più iconici. Purtroppo però lo spettacolo è stato rinviato a domenica prossima a causa delle condizioni meteorologiche avverse registrate proprio per la giornata odierna.

Non ci sarà il concerto di Claudio Baglioni a Bari – presso l’Arena della Vittoria – oggi 20 ottobre. Il forte vento che imperversa da questa mattina ha reso necessario il rinvio dell’evento e per fortuna è stata già fissata la data: domenica prossima. Invariato invece lo svolgersi della seconda data prevista sempre nella città pugliese; non viene infatti menzionato alcun rinvio per l’evento di domani, salvo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Claudio Baglioni, biglietti validi per il rinvio di domenica 22 ottobre 2023: le info sul rimborso

La notizia del rinvio del concerto di questa sera – venerdì 20 ottobre – di Claudio Baglioni presso l’Arena della Vittoria di Bari è arrivata direttamente dai profili social del cantautore. L’annuncio ha fatto subito chiarezza sul discorso biglietti, sia nel merito della loro validità che di eventuali rimborsi. L’evento che era previsto per oggi è stato sposato unicamente di due giorni, ma l’entourage dell’artista ha garantito massima disponibilità per entrambe le circostanze.

“I biglietti per lo spettacolo di questa sera rimarranno validi per lo spettacolo di domenica 22 ottobre”, questo quanto si legge nel post pubblicato su Instagram da Claudio Baglioni – e riportato da Sky Tg24 – con riferimento ulteriore anche al discorso rimborso per chi non potrà utilizzare il proprio biglietto a causa del rinvio imprevisto. “Per chi lo desidera, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto rivolgendosi al circuito di vendita attraverso il quale è stato acquistato, entro le ore 19 di lunedì 23 ottobre“.











