CLAUDIO BAGLIONI/ “In questa storia che è la mia”, il ritorno alle origini

“Un album ideato e composto come una volta”. Questo è l’incipit di “In questa storia che è la mia” il nuovo lavoro discografico, il sedicesimo realizzato in studio, di Claudio Baglioni, un’icona senza tempo della musica d’autore italiana, in uscita il prossimo 4 dicembre a sette anni da “ConVoi”. Un album concepito come un vero e proprio romanzo, un “concept” delineato da ben quattordici canzoni, un’ouverture, quattro interludi piano e voce ed un finale. Un racconto che disegna la parabola dell’amore, sia personale sia universale, riflettendo sul modo in cui la sua forza straordinaria, che tutti viviamo senza conoscerla mai veramente, travolga le nostre esistenze, rendendo queste stesse esperienze uniche, importanti e degne di essere vissute. Una vita, in quattordici storie, che le passano attraverso con grande maestria e sensibilità. Quella alla quale Claudio Baglioni, con la sua cinquantennale straordinaria carriera, ci ha abituati.

“Un album ideato e composto come una volta” spiega l’artista romano. “Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato. È un progetto al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e processi armonici che la musica popolare, sembra offrire sempre meno. Le sonorità sono tutte vere, nel senso di “acustiche”, come il basso, batteria, pianoforte, chitarre, archi, fiati, voce, cori ed il ricorso all’elettronica è stato dedicato esclusivamente alla cura degli effetti suono e delle atmosfere. Ne sono venuti fuori quattordici pezzi suonati dalla prima all’ultima nota, da un gruppo di musicisti straordinari che fanno quello che ci si aspetta da loro: suonare con tutta la creatività, l’invenzione, l’energia e la passione. In una parola: la “musicalità” che hanno dentro. “In questa storia che è la mia” è un invito. Una spinta a rileggere la nostra storia. La storia di ciascuno di noi, di queste pagine di musica e parole, che abbiamo scritto e vissuto insieme, e di questo tempo che porta anche le nostre firme”.

Proprio per sottolineare l’importanza di questo lavoro e del momento storico che stiamo vivendo, questa sera, giovedì 3 dicembre alle ore 21.00, Baglioni accenderà le luci del palco della sala “A” della RAI di Via Asiago per presentare in anteprima, in diretta video-streaming su RaiPlay, Rai Radio2, streaming audio su RaiPlayRadio, gli account social di Rai Radio2, Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, ed in differita anche su Rai Italia, il suo nuovo album. Una serata speciale, condotta da Malcom Pagani, che ripercorrerà insieme all’artista, i momenti della composizione e della realizzazione dell’album.

Oltre alla versione digitale, il nuovo album di sarà disponibile in cinque (5) diverse e ricche versioni: CD singolo (14 canzoni inedite), 2CD Deluxe (14 canzoni inedite, 4 brani in versione acustica, foto esclusive), 2LP 180gr Black (14 canzoni inedite), 2LP 180gr Black Deluxe (14 canzoni inedite, 2 brani in versione acustica, foto esclusive), 2LP 180gr Black Deluxe *Esclusiva Amazon* (14 canzoni inedite, 2 brani in versione acustica, foto esclusive e poster autografato).

Baglioni tornerà in concerto live nel 2021 con lo spettacolo “DODICI NOTE”, in cui la musica e le parole del cantante e compositore italiano si fonderanno in una dimensione live di Pop-Rock Sinfonico che unirà grande orchestra classica, coro lirico, big band e voci moderne.

Il tour partirà dalle Terme di Caracalla di Roma con 12 serate, dal 4 al 18 giugno 2021, che vedranno la musica di ““In questa storia che è la mia”” in un luogo suggestivo e carico di storia, prima volta in assoluto di serate consecutive dello stesso artista. A questi dodici concerti, seguiranno quattro appuntamenti in due luoghi d’arte unici al mondo: al Teatro Greco di Siracusa il 16 e 17 luglio 2021 ed all’Arena di Verona l’11 e il 12 settembre 2021.

Come un buon vino o un buon amico, ci propone con il passare degli anni il suo meglio senza deludere. E con ben settantotto minuti di buona musica non fa eccezione.

“IN QUESTA STORIA Che è La Mia” (Sony Music) Tracklist:

Capostoria

Altrove e qui

1. Non so com’è cominciata

Gli anni più belli

Quello che sarà di noi

In un mondo nuovo

2. Al pianoforte ogni giorno

Come ti dirò

Uno e due

Mentre il fiume va

3. E firmo in fede un contratto

Pioggia blu

Mal d’amore

Reo confesso

4. Adesso è strano pensare

Io non sono lì

Lei lei lei lei

Dodici note

Uomo di varie età

Finestoria



