Claudio Baglioni, Io non sono lì/ Video del singolo su Rai1 in attesa del nuovo album

Sarà una serata da non perdere quella di oggi su Rai1 perché subito dopo il TG 1 i fan avranno modo di vedere il video ufficiale del nuovo singolo di Claudio Baglioni dal titolo “Io non sono lì” che è già disponibile dal 6 novembre scorso. Lo stesso cantautore ha voluto lanciare il suo singolo, che anticipa un nuovo album di inediti in uscita il 4 e 5 dicembre, “In questa storia, che è la mia”, con un lungo messaggio sui social in cui ha presentato una ballad nostalgica e intesa intrisa di emozioni e delusioni, una storia d’amore in cui lei è lontana e lui la immagina nelle sue giornate fatte di gesti semplici e momenti quotidiani che spesso hanno vissuto insieme: “Dalla mattina quando lei si sveglia ed esce per andare a lavorare, ai rari momenti dedicati a sé stessa, fino a quelle serate nelle quali il peso della giornata è tale da avere ragione di qualunque altra cosa”.

Claudio Baglioni, Io non sono lì, il video del nuovo singolo su Rai1 in attesa del nuovo album

“Io non sono lì” vede la partecipazione di Celso Valli al pianoforte, Gavin Harrison alla batteria e Paolo Gianolio al basso e alle chitarre e oggi avremo modo di conoscere anche quello che è il videoclip pensato per accompagnare questo ritorno in un momento complicato e dopo un lungo silenzio a sette anni di distanza da “ConVoi”. Il nuovo album sarà composto da 14 brani tra cui 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale, e sarà accompagnato da un doppio vinile Deluxe, ordinabile solo online, che conterrà 2 brani in versione acustica, una serie di foto e il suo autografo. Con l’uscita dell’album inizierà il conto alla rovescia del suo ritorno sulle scene con un tour che prenderà il via a giugno 2021.



