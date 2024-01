Claudio Baglioni: “Mi ritiro entro il 2026”/ “Dal ring si scende quando si è vincenti…”

Claudio Baglioni annuncia il suo ritiro entro il 2026: “Chiamo il giro d’onore…”

Una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, vera e propria icona della canzone d’autore, ha annunciato di essere prossimo a porre fine alla sua attività professionale. Stiamo parlando di Claudio Baglioni; l’artista – come riporta l’Ansa – dopo aver raggiunto quota 60 anni di carriera ha annunciato di volersi fermare entro il 2026.

“Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti”, inizia così il discorso di Claudio Baglioni – come riporta il portale – per rendere l’idea di ciò che lo ha portato a maturare l’idea di abbandonare l’attività professionale dopo aver raggiunto ben 60 anni di carriera conditi da luci e successi. “Chiamo il giro d’onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi…”.

Nel suo discorso a Milano in conferenza stampa – come riporta l’Ansa – Claudio Baglioni ha dunque annunciato: “Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti gli ultimi giri”. La notizia aprirà nel cuore degli appassionati un senso di nostalgia e tristezza, soprattutto in coloro che sono cresciuti con le sue canzoni a fare da cornice ad amori, dolori e momenti di felicità.

Stando alle parole di Claudio Baglioni, nei prossimi mesi assisteremo alle battute finali della sua immensa carriera. Il cantautore non ha rivelato nel particolare quali siano le attività che sanciranno la fine della sua attività professionale, ma è lecito credere che arriveranno imperdibili novità per i fan della musica in generale. Concerti, brani inediti e chissà cos’altro potrebbero dunque chiudere il cerchio di capitolo della musica italiano che porta l’immensa firma di Claudio Baglioni.

