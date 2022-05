Claudio Baglioni: “Orgoglioso di mio figlio Giovanni”/ “Complici grazie alla musica”

L’intervista a Claudio Baglioni è stata riproposta a “Verissimo Story”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di domenica 8 maggio 2022. L’artista ha raccontato i suoi primi 70 anni di vita, traguardo che lui non si sarebbe mai e poi mai immaginato di tagliare: “Quando ero ragazzino pensavo che mi sarei dissolto attorno ai 30, 35 anni… Invece ho addirittura doppiato quel limite”. In merito alla sua infanzia, ha rivelato di essere stato un bambino timido, con gli occhi sempre piuttosto bassi. Claudio Baglioni è cresciuto da solo, in quanto figlio unico, pur avendo desiderato a lungo un fratello o una sorella. Trascorreva i suoi pomeriggi facendo i compiti e giocando con sua mamma e, a 14 anni, incontrò per la prima volta la chitarra, sua grande compagna di vita.

Entrambi i genitori di Baglioni erano contadini, poi, dopo il matrimonio con la mamma di Claudio, il padre Riccardo si arruolò nell’Arma dei Carabinieri per avere un mestiere sicuro: “Non lo vidi in realtà tantissimo, ma il nostro rapporto è stato bello. Gli assomiglio da un punto di vista caratteriale. Era un uomo delicato, molto gentile, con molta grazia dentro”. La madre di Claudio Baglioni, Silvia, era “una donna piccola, con un carattere molto grande, con ficcanti occhi grigi, che mi sorprendevano ogni mattina che li vedevo. Aveva una bellissima risata ed era molto determinata. Era lei il vero pater familiae, l’ho avuta per molto tempo. Lei se n’è andata otto anni fa, ma me la sono goduta tanto”.

CLAUDIO BAGLIONI: “MIO FIGLIO GIOVANNI È UN VIRTUOSO DELLA CHITARRA”

All’inizio di carriera, Claudio Baglioni ricevette tantissimi rifiuti: negli anni Sessanta non c’erano i mezzi di oggi, né i talent show, pertanto la selezione degli aspiranti cantanti avveniva nei concorsi. A un certo punto voleva anche fermarsi, ma i suoi genitori non smisero di credere in lui: ebbero ragione loro. Arrivò infatti “Questo piccolo grande amore” e diventò famoso in Polonia e Cecoslovacchia, facendo tournée lì. Aveva successo, aveva ragazze che gli portavano i fiori. Quando tornò in Italia, pensai che non mi avrebbero più apprezzato e che non sarei stato capito: dopo due settimane era secondo in classifica.

Oggi Claudio Baglioni è un papà orgoglioso del figlio Giovanni (39 anni): “Lui è duttile, curioso nei confronti di tante passioni che ha. È un musicista, un compositore bravo e un virtuoso della chitarra. Questo è diventato un bel modo di essere complici”. L’amore? “È un argomento complesso, il più complesso dell’universo o forse l’universo stesso. Anche io ho abbaiato e ululato tanto alla luna, che rappresenta l’amore. Non ne so poi così tanto, alla fine credo che non ne capirò mai niente”.











