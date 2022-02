Claudio Baglioni positivo al Covid: come sta?/ “Ha laringite”: posticipati 5 concerti

Claudio Baglioni costretto a posticipare cinque date del suo tour a causa del Covid-19. Come reso noto nelle scorse ore, il celebre cantante è risultato positivo al virus a seguito di un tampone. Come riportato dal suo staff, l’artista è stato colpito dalla laringite e il test effettuato ha confermato la diagnosi, infezione da coronavirus.

L’entourage di Claudio Baglioni ha ufficializzato lo slittamento di cinque date del suo tour in programma tra oggi, martedì 14 febbraio, e domenica 20 febbraio 2022. Ovviamente sono attesi aggiornamenti sulle condizioni dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo già nel corso delle prossime ore, mentre novità sul tour e sulle nuove date sono attese nei prossimi giorni.

CLAUDIO BAGLIONI POSITIVO AL COVID-19

Come anticipato in precedenza, sono cinque i concerti posticipati: quello del Teatro Regio di Torino di lunedì 14 febbraio, quello del Palais di Saint Vincent (Aosta) di martedì 15 febbraio, quello del Teatro Alfieri di Asti di giovedì 17 febbraio, quello del Teatro Ponchielli di Cremona di venerdì 18 febbraio e quello del Teatro Malibran di Venezia di domenica 20 febbraio.

Fortunatamente le condizioni di salute di Claudio Baglioni non destano particolari preoccupazioni, ma sono attese conferme a stretto giro di posta. Tanti i messaggi di vicinanza e di solidarietà ricevuti dal cantante nel corso delle ultime ore, ecco una carrellata di post apparsi sui social: “Claudio ti auguro che tutto si risolva solo con sintomi influenzali e che tu guarisca presto. Ai concerti ci penseremo quando starai di nuovo bene. Un abbraccio forte”, “I miei più affettuosi auguri di pronta guarigione. Riposati, riguardati e non avere fretta… Noi ti aspetteremo tutto il tempo necessario”, “Riguardati, caro Claudio. Pensa solo a te…e l’ unica cosa che importa in questo momento. Un caro abbraccio”.

