Claudio Baglioni/ “Torno a far musica da artigiano”, poi di nuovo Sanremo?

Claudio Baglioni è pronto a fare quello che sicuramente gli riesce meglio, musica vera, quello che lui stesso ha definito in questi giorni musica da artigiano, quella scritta, suonata e cantata senza fronzoli e strumentazioni varie. In questi giorni il noto cantautore sta promuovendo il suo nuovo disco, uscito proprio la scorsa settimana, e questa sera farà lo stesso a Che Tempo che fa, un’emozione unica alla luce di quello che è successo in questo anno in cui chi fa spettacolo, che sia musica, arte, recitazione, è fermo al palo in attesa di sapere se e quando potrà tornare ad esibirsi per un pubblico. Le poche occasioni rimaste sono proprio quelle legate alla tv e lui stesso si dice commosso per questo. “Uomo di varie età” è il nuovo singolo di Claudio Baglioni estratto da “In questa storia che è la mia”, il nuovo album con 14 inediti pubblicato all’inizio di questo mese: “Sono un uomo di varie età, almeno nel doppio senso essenziale che questa definizione contiene: le stagioni della vita, innanzitutto, ma anche le varie stagioni musicali, tutte profondamente diverse tra loro, vissute e create in questi cinquant’anni di dischi e concerti”.

Claudio Baglioni tornerà alla conduzione del Festival dopo il bis di Amadeus?

Claudio Baglioni è quindi tornato a far musica vera ma in molti questa sera si attendono anche qualche domanda sulla sua vita, su questo anno passato un po’ in sordina in attesa che qualcosa cambi e, in particolare, di quello che succederà in futuro. Proprio nei giorni scorsi Amadeus ha annunciato i big in gara al suo Sanremo ma Fabio Fazio potrebbe andare già oltre e chiedere se il Festival 2022 sarà ancora targato Claudio Baglioni. Sicuramente lui è stato uno dei più riusciti direttori artistici di questi anni e in realtà non ha mai chiuso definitivamente la porta a questa esperienza, farà ritorno sul palco dell’Ariston?



